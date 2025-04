Rull sugiere que no designará ningún candidato para la investidura del 25 de junio

No lo ha confirmado al 100%, porque la democracia tiene su liturgia y aún tiene que completar la primera ronda de contactos con los partidos, ... pero el presidente del Parlament, Josep Rull, ha apuntado este martes que mañana no designará a ningún candidato a la presidencia de la Generalitat para el pleno previsto el 25 de junio.

«No puedo forzar a nadie a presentar candidatura», ha afirmado en RTVE. El líder del PSC, Salvador Illa, ratificó ayer que no se postulará para el primer intento de investidura y que en la reunión con el presidente de la Cámara catalana le pedirá más tiempo para poder armar una mayoría que le permita ganar la votación. Junts no lo ha confirmado públicamente, pero días atrás, el secretario general de la formación, Jordi Turull, anticipó que Puigdemont no hará un Feijóo y por tanto descartó dar el paso para intentar ser investido sin tener cerrados los apoyos necesarios.

Rull ha señalado que en caso de que ni PSC ni Junts muestren su intención de presentar candidatura para el día 25, la opción que queda es la de firmar un «acto equivalente», un documento que rubrica el presidente del Parlament, que hace las veces de investidura fallida y que sirve para poner en marcha el reloj reglamentario. De tal manera que Illa y Puigdemont tendrán dos meses para ser elegidos, entre el 25 de junio y el 25 de agosto. Si no lo consiguen, las elecciones se convocarán de forma automática para mediados de octubre. «Hay margen durante dos meses y la cuenta atrás comienza la próxima semana», según Rull.

Illa tiene intención de presentarse a la investidura, pero no la semana que viene. Necesita tiempo para negociar con ERC un nuevo modelo de financiación. Los equipos de Esquerra y el PSC empiezan hoy a verse las caras en torno a una mesa. Los republicanos exigen un concierto económico como en el País Vasco. El PSOE ofrece una financiación singular para Cataluña, el mismo concepto que emplean en ERC, pero los socialistas se niegan a que Cataluña salga del régimen común. Salir o no salir del régimen común es el punto que imposibilita en estos momentos un acuerdo de investidura entre socialistas y republicanos.

Puigdemont también mostró su intención de ser candidato a la investidura. Pero tiene muchas menos opciones que Illa. El socialista puede formar una mayoría de izquierdas con ERC y los comunes, pero también sumaría la mayoría absoluta con Junts o una tercera posibilidad, una mayoría no independentista con el PP y Vox. El expresidente de la Generalitat, en cambio, solo tiene una ecuación posible. Sumar a los independentistas y que el PSC se abstenga. Extremo este último que han rechazado tanto el PSC como Pedro Sánchez. Puigdemont amenaza con retirarle el apoyo al presidente del Gobierno.

Rull viajará el jueves a Waterloo a reunirse con el líder de Junts. Mantiene su intención de que Puig y Puigdemont puedan votar a distancia, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. «Quiero obedecer al Parlamento de Cataluña. »Buscaremos el máximo nivel de cobertura jurídica. Dotarnos de todas las herramientas para que todos los diputados puedan ejercitar sus derechos. Lo priorizaré con todas las consecuencias«, ha advertido.

«Buscaré todos los mecanismos para reforzar sus derechos. No tiene sentido que el poder judicial decida quién puede presentarse a unas elecciones y quién no, quién puede ser investido y quién no. Se debe ser contundente», ha avisado, mientras ha dicho que no tiene vocación de «mártir».