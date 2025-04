El PSOE hace equilibrios para seducir a Esquerra y aplacar recelos del resto de autonomías

Paula De las Heras Madrid Lunes, 17 de junio 2024 | Actualizado 18/06/2024 00:18h. Comenta Compartir

No es precisamente el artefacto menos sensible el que el presidente del Gobierno intenta manejar para amarrar la investidura de Salvador Illa. El modelo de ... financiación autonómica ha superado ya los diez años de caducidad y, en este tiempo, ni PP ni PSOE han logrado poner en marcha uno nuevo pese a sus continuas promesas y sus a veces más y a veces menos concienzudos intentos. La dificultad de articular una fórmula que complazca a todos los territorios es enorme. En su necesidad de evitar una repetición electoral en Cataluña que pondría en jaque la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, sin embargo, Pedro Sánchez intenta la cuadratura del círculo. Y de momento, no lo ha logrado.

La portavoz de la ejecutiva de socialista, Esther Peña, se afanó este lunes en limar susceptibilidades surgidas en su propio partido –entre otros lugares, en Castilla-La Mancha y en Extremadura– y en descalificar las críticas de la oposición, al tiempo que insistía en el argumento lanzado la víspera por su jefe de filas para seducir a Esquerra: «Entendemos que es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y articular una financiación singular para un territorio como es, en este caso, Cataluña». La portavoz del partido desentierra unas declaraciones de 2016 en las que Feijóo dijo que era planteable un cupo a la catalana, en un intento de neutralizar los ataques del PP Los socialistas tienen claro que un concierto fiscal a la catalana como el que reclama ERC no es planteable por la importancia que tiene Cataluña sobre el conjunto del sistema de régimen común. Pero, en lugar de limitarse a decir que no es eso lo que tienen en mente, Peña se sirvió de una intervención de Alberto Núñez Feijóo en noviembre de 2016, ante el Círculo de Economía, en Barcelona, para neutralizar los ataques del PP y, a continuación, apuntar someramente a lo qué sí defienden. La hemeroteca «No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto económico cuando lo tienen vascos y navarros, estoy de acuerdo. Estas cosas se pueden cambiar, plantear y discutir», llegó a afirmar, según la hemeroteca, el entonces presidente de la Xunta de Galicia. La portavoz del PSOE insistió en que su formación no piensa en dar a Cataluña una fórmula como la de los regímenes forales, pero adujo que sí hay margen para reconocer «singularidades». «Es innegable – argumentó– que quien tiene más transferencias ha de tener más medios». Noticias relacionadas Una amnistía a varias velocidades García Castellón desecha que Suiza no vea terrorismo en Tsunami: «Cada uno sigue su camino» Peña aseguró también que lo dicho por Sánchez en una entrevista en La Vanguardia no es ninguna novedad y que ya estaba en el pacto de investidura. «Es una financiación singular para Cataluña que garantizará la igualdad entre ciudadanos de este país. Lo que no garantiza la igualdad de los ciudadanos – añadió en un nuevo dardo a la oposición– es el 'dumping' fiscal que aplican algunas comunidades, entre otras las gobernadas por el PP, que mientras recortan impuestos a los poderosos con una mano, con la otra se ponen de pedigüeños al Gobierno de España». Los ataques, en todo caso, no tapan una realidad: las afinidades ideológicas suelen pintar poco en el debate de la financiación. Galicia (PP) y Asturias (PSOE) van, por ejemplo de la mano. También Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía (PP las 3) y Castilla-La Mancha. Sánchez tiene ante sí un puzzle complejo y poco tiempo.

