Puigdemont mantiene su promesa de regresar para la investidura

Cristian Reino Miércoles, 12 de junio 2024, 10:32 | Actualizado 10:55h. Comenta Compartir

Los últimos movimientos de jueces y fiscales del Supremo no cambian los planes de Carles Puigdemont. Junts ha insistido este miércoles que el expresidente de ... la Generalitat regresará a Cataluña para asistir al pleno de investidura del presidente de la Generalitat. «El compromiso de venir, sea cual sea la circunstancia, es firme», ha asegurado en RTVE el portavoz de Junts, Josep Rius. «Estará en el debate de investidura», ha apuntado en la misma línea su abogado Gonzalo Boye, en Rac-1. «Volverá aunque no se le retire la orden de detención», ha señalado el letrado, el día después de que entrara en vigor la ley de amnistía y después de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, mantuviera ayer la orden de detención contra el líder Junts. Su abogado ha dicho que no teme ser detenido, aunque también ha insinuado que si es arrestado será de manera breve, como le ocurrió a Clara Ponsatí cuando volvió tras años de huida.

En cualquier caso, los nacionalistas ya no ponen fecha de cuándo podría regresar el dirigente soberanista. En un principio, en Junts se comprometieron a que acudiría al primer pleno de elección del presidente del Gobierno, previsto para el 25 de junio. Luego corrigieron y dijeron que asistiría a «su» sesión de investidura. Ahora, Junts incluso insinúa que podría no haber votación, si ninguna fuerza consigue los apoyos necesarios. Si el primer intento se celebra el 25 de junio, el plazo para la elección del jefe del Ejecutivo catalán se prolongará hasta el 25 de agosto. Si en esos dos meses no hay ningún candidato que consiga salir investido, la repetición electoral será inevitable.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión