Los 'roviristas' apuntan a Forcadell como alternativa a Junqueras

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, afirmó este viernes, en plena crisis interna, que no será candidata a «nada» en el próximo congreso ... de la formación que se celebrará el 30 de noviembre y que mucho menos se enfrentará a Oriol Junqueras por la presidencia del partido. Considera que ha cumplido una etapa y, por tanto, no optará ni a presidir el partido ni tampoco a seguir como secretaria general ni será la candidata en las próximas elecciones catalanas.

Junqueras, en cambio, pretende ser reelegido para pilotar ERC. De momento, no tiene rival. Pero Rovira, en el consejo nacional del partido horas después de su regreso de Ginebra, defendió la renovación ante las bases y llamó –eso sí, sin dar nombres- a dar el paso para presentar candidatura.

Mientras hablaba en el cónclave republicano, desde su entorno se filtró la figura de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament y de la ANC, como futura presidenta de consenso que ponga fin a la guerra civil; una presidencia que sería no ejecutiva. «En este partido no habrá crisis si no queremos que la haya», afirmó Rovira, apelando a la unidad interna. A su juicio, el partido necesita una «cadena de relevos ordenada y serena».

Expedientes por los Maragall

En relación a la polémica por los carteles contra los hermanos Maragall -Pasqual, expresidente de la Generalitat, y Ernest, ex consejero autonómico- de carácter ofensivo vinculados a la enfermedad de alzhéimer y que partieron de la propia ERC, la ejecutiva de los republicanos intentó este viernes zanjar el asunto. Lo hizo con la apertura de cuatro expedientes disciplinarios (uno grave y otro muy grave).

En concreto, Esquerra ha suspendido temporalmente de militancia a un militante de L'Anoia (Barcelona) y al ex director de comunicación del partido Tolo Moya.Los otros dos expedientados, estos de carácter leve, son el exviceconseller del Govern y exvicesecretario de comunicación del partido, Sergi Sabrià, y al también exvicesectetario de comunicación, Marc Colomer.