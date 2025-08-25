HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La tercera etapa de la Vuelta a España, en directo
Robles visita este lunes la Brigada 'Guadarrama' para condecorar a militares por las labores de apoyo durante la dana en Valencia. EFE

Robles señala a las comunidades del PP por incumplir su obligación de prevenir incendios

La titular de Defensa, que este martes comparecerá en el Senado, afirma que los presidentes populares «saben cómo se ha trabajado desde el primer momento» y denuncia «muchísimos casos» de inoperancia

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:56

Horas antes de comparecer en el Senado para dar cuenta de la respuesta de la administración central contra los incendios forestales, la ministra Margarita Robles ... avanzó las líneas maestras de su intervención. Al menos la derivada política de la gestión contra el fuego. La titular de Defensa reprendió a los presidentes populares de las comunidades autónomas afectadas de «no asumir sus obligaciones» para prevenirlos, al tiempo que les ha reclamado «responsabilidad» y ha apelado a sus conciencias ante las críticas al Gobierno por la falta de medios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  4. 4 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  5. 5

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  6. 6 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  7. 7 Arde un coche en la EX-A1 y provoca el corte de la autovía cerca de Malpartida de Plasencia
  8. 8

    El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  9. 9

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  10. 10

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Robles señala a las comunidades del PP por incumplir su obligación de prevenir incendios

Robles señala a las comunidades del PP por incumplir su obligación de prevenir incendios