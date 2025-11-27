HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pradales saluda a la reina Letizia durante la cena de gala ofrecida al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter. Efe

El Rey agradece a Steinmeier su visita a Gernika, «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos»

El presidente alemán señala en presencia del lehendakari Pradales que «la guerra de Ucrania de Putin ha puesto en jaque el sistema de defensa de la Unión Europea»

David Guadilla

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

El Rey Felipe VI ha agradecido al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, su visita a Guernica -que tendrá lugar este viernes-, y ha calificado ... el bombardeo producido durante la Guerra Civil como «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  6. 6

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  7. 7 El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE
  8. 8

    La UEx se posiciona como la mejor universidad de España en dos disciplinas científicas
  9. 9 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  10. 10

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Rey agradece a Steinmeier su visita a Gernika, «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos»

El Rey agradece a Steinmeier su visita a Gernika, «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos»