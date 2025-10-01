HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El magistrado Manuel Ruiz de Lara. EP

Reabren el expediente al juez que llamó «psicópata» a Sánchez y «Barbigoña» a su esposa

La Comisión Permanente del CGPJ, con el voto de calidad de la presidenta Perelló, revoca el archivo disciplinario contra Manuel Ruiz de Lara por sus insultos en redes sociales

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:16

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de calidad de su presidenta Isabel Perelló, ha ordenado reabrir un expediente ... disciplinario al magistrado Manuel Ruiz de Lara por sus insultos al presidente del Gobierno y su mujer desde su perfil de redes sociales. El órgano ejecutivo del gobierno de los jueces ha rechazado la propuesta que hacía el promotor de la acción disciplinaria del Consejo de archivar las diligencias abiertas contra este togado, que habría llamado «psicópata sin límites éticos» a Sánchez y «Barbigoña» a su mujer, Begoña Gómez, además de acusar al primero de «golpismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  2. 2 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  3. 3

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  4. 4

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  5. 5 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  6. 6 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  7. 7 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  8. 8

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  9. 9 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  10. 10 Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Reabren el expediente al juez que llamó «psicópata» a Sánchez y «Barbigoña» a su esposa

Reabren el expediente al juez que llamó «psicópata» a Sánchez y «Barbigoña» a su esposa