Rajoy critica la presunta corrupción del PSOE y exige a Sánchez los Presupuestos o que «coja la puerta»

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha hecho un repaso de su etapa al frente del Ejecutivo, desde el 2011 hasta el 2018, y ha ... criticado los motivos que llevaron a los socialistas a la presentación de una moción de censura. El exdirigente 'popular' ha exigido a Sánchez también que presente unos Presupuestos o que «coja la puerta» y convoque nuevas elecciones generales.

En relación a la moción de censura que, en 2018, le obligó a dejar La Moncloa, Rajoy ha señalado que cuando esta salió adelanta «no había ningun miembro» de su Ejecutivo encausado. «La corrupción fue el argumento que se les dio a los españoles, ¿qué les parece?», ha ironizado, para referirse de forma implícita a los casos que afectan ahora al PSOE y al entorno de Sánchez.

Por otra parte, el expresidente del Gobierno ha señalado también que cuando Artur Mas era presidente de la Generalitat de Cataluña y fue a Moncloa a reclamarle un pacto fiscal similar al vasco, su respuesta fue que «no, por ser contrario a la Constitución, por ser injusto con el resto de los españoles, porque no había ninguna razón que lo justificara y porque pondría en peligro los servicios públicos». Además, ha subrayado el apoyo que obtuvo entonces por parte de los socialistas en contraste con la posición que han tomado ahora los de Sánchez. «Vamos a ver qué hacen ahora, porque por lo visto la labor de rapiña no se ha quedado en la ley de amnistía, sino que pretenden algo más», ha opinado.

En lo que respecta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Rajoy ha sostenido que cuando un Ejecutivo no es capaz de sacarlos adelante, lo que tiene que hacer «es coger la puerta, disolver la Cámara y convocar elecciones». «Esto ahora parece que ya no importa, pero por fortuna hay muchas democracias liberales en Europa y fuera donde sí importa. Aquí es igual, podemos estar 15 años sin Presupuestos, que por lo visto no ocurre absolutamente nada», ha reprochado.