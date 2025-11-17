Puigdemont reclama al Constitucional poder volver de manera «urgente»

Carles Puigdemont mueve ficha después de que el abogado general del TJUE avalara la semana pasada la ley de amnistía. La defensa del expresidente ... de la Generalitat ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional, en el que reclama que se le levante de manera «urgente» la orden de detención dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y que se mantiene vigente, a pesar de la aprobación de la ley de amnistía.

Sin la orden de arresto, el líder de Junts podría regresar a Cataluña sin riesgo de ser detenido y enviado a la cárcel. En agosto del año pasado, volvió a Barcelona de manera fugaz: intervino en un mitin y regresó de nuevo a Bruselas, sin que fuera detenido por los Mossos, tras una huida casi de película.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, reclama al Constitucional la «suspensión inmediata» de las órdenes de detención e ingreso a la espera de que el propio tribunal resuelva el recurso de amparo presentado por el dirigente nacionalista contra la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía a los líderes del 'procés' en lo que respecta al delito de malversación. Boye esgrime la propia sentencia del Constitucional sobre la constitucionalidad de las medidas de gracia y el dictamen del abogado general del TJUE, que no es vinculante, pero suele orientar la sentencia definitiva del TJUE. El abogado de Puigdemont admite que las conclusiones del abogado general no son vinculantes pero a su juicio «eliminan cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo».

Mantener la orden de detención nacional en su contra en este contexto «supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase», según alega Boye en el escrito presentado ante el TC. «La suspensión cautelar solicitada no solo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente», señala.

Puigdemont presiona al Constitucional, tres semanas después de anunciar su ruptura con el Gobierno. Semanas atrás, la Fiscalía se opuso a levantar cautelarmente las órdenes de detención.