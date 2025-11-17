HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat EP

Puigdemont reclama al Constitucional poder volver de manera «urgente»

La defensa del expresidente de la Generalitat demanda que se le levante la orden de detención del Supremo, tras el aval del abogado general del TJUE a la ley de amnistía

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:48

Comenta

Carles Puigdemont mueve ficha después de que el abogado general del TJUE avalara la semana pasada la ley de amnistía. La defensa del expresidente ... de la Generalitat ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional, en el que reclama que se le levante de manera «urgente» la orden de detención dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y que se mantiene vigente, a pesar de la aprobación de la ley de amnistía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    La masonería vuelve a Badajoz
  5. 5

    Políticos extremeños que decidieron irse
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  8. 8

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  9. 9

    La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  10. 10

    Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Puigdemont reclama al Constitucional poder volver de manera «urgente»

Puigdemont reclama al Constitucional poder volver de manera «urgente»