Junts presidirá el Parlament y allana el camino para intentar investir a Puigdemont

El dirigente de Junts, Josep Rull, ha sido elegido este lunes presidente del Parlament, con los votos de su partido, ERC y la CUP, ... tras un pacto independentista. Rull, condenado por su participación en el 'procés', formó parte del Govern de Carles Puigdemont, que organizó el referéndum ilegal de 2017 y la declaración unilateral de la independencia. Junts gana la primera batalla de la legislatura, a pesar de que el ganador de las elecciones fue el PSC, por delante de los postconvergentes.

El dirigente nacionalista se ha impuesto en segunda ronda en la votación que da comienzo a la decimoquinta legislatura catalana, que surgió de las urnas del pasado 12-M. El PSC ha propuesto a Silvia Paneque. Solo ha obtenido los votos socialistas (42). Rull ha ganado en la segunda votación, con mayoría simple (59-42 y 32 en blanco y dos nulos).

Con la presidencia de Rull, Junts consigue su objetivo: que el presidente del Parlament designe a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat antes que a Salvador Illa. Puigdemont no tiene ninguna opción de ganar la votación, salvo que el PSC le regale la presidencia. En principio, tras Puigdemont, Rull debería proponer como candidato a Illa, que aspira a salir elegido con los votos de ERC y los comunes.

El pasado 12 de mayo, el independentismo perdió la mayoría absoluta por primera vez desde 2012. Aun así, la alianza de Junts, ERC y la CUP y la imposibilidad del resto de fuerzas de ponerse de acuerdo permitirán que el secesionismo tenga mayoría en la Mesa del Parlament. Antes del pleno, los comunes han anunciado que no votarían a favor de ningún candidato. La marca catalana de Sumar ha justificado su voto porque no quería participar en la entente secesionista y no quería propiciar un pacto entre el PSC y el PP, que a su juicio podía frustrar una futura investidura de Illa con el apoyo de las fuerzas de izquierda del tripartito. ERC también podía haberse asegurado la presidencia, si hubiera pactado con el PSC y los comunes, pero el independentismo sigue instalado en la política de gestos del 'procés' y un acuerdo tan inicial con los socialistas, dejando a Junts sin la presidencia, hubiera recibido fuertes críticas por parte del nacionalismo más radical. Tras los últimos fracasos electorales, ERC no se ha atrevido a romper con Junts a las primeras de cambio.

La mayoría independentista en la Mesa anticipa una legislatura convulsa si Illa acaba siendo investido presidente de la Generalitat. La mayoría en la Mesa permitirá tramitar mociones contra la Monarquía y a favor de la autodeterminación. El nacionalismo se resiste a pasar página al 'procés'.

En la primera decisión de la legislatura, la Mesa de edad ha autorizado el voto a los dos diputados huidos, Carles Puigdemont y Lluís Puig, a pesar de que el Tribunal Constitucional lo impidió días atrás. Los independentistas sostienen que no hay desobediencia porque no había requerimiento específico del Tribunal Constitucional. El PP ha anunciado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Vox ha pedido, sin éxito, que se reconsidere la autorización y ha anticipado una querella por prevaricación y desobediencia.