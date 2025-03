PSOE y Sumar acusan al PP de fomentar el transfuguismo

El PSOE y Sumar respondieron ayer de forma contundente a los cantos de sirena que se lanzan desde el PP para que diputados socialistas descontentos ... con la gestión de Pedro Sánchez apoyen la investidura de Alberto Núñez Feijóo, al que le faltan cuatro votos para que se le abran las puertas de la Moncloa, pero que a día de hoy no encuentra en dónde sumarlos a su causa tras los sucesivos portazos del PNV.

«Es realmente inaceptable llamar al transfuguismo cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos», resumió Félix Bolaños. «Hay que estar desesperados», añadió María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones y número dos del PSOE. Ambos dirigentes socialistas coincidieron en que la investidura de Feijóo es imposible y en que lo único que pretende el líder popular es ganar tiempo para sofocar presiones internas. Desde Sumar, el portavoz Ernest Urtasun tachó de «ridículo» que los conservadores escarben en la bancada socialista para evitar el fracaso anunciado de Feijóo.

Las llamadas del PP no inquietan a una dirección del PSOE segura de que el Rey ofrecerá a su líder una segunda investidura. Más aún después de que el manchego Emiliano García-Page, el barón más crítico con Sánchez, dejase claro hace semanas su posición. «Ya sé que les gustan los 'tamayazos', pero soy demócrata, respeto lo votado y cumplo las normas», zanjó Page.

Los antecedentes

No es la primera vez que desde la derecha se apela a posibles diputados díscolos del PSOE para derribar a Sánchez. Ya lo hizo el ex portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros al llamar a los «socialistas buenos» a apoyar a Feijóo, si bien a renglón seguido afirmó no conocer ningún «socialista bueno».

Antes aún lo hizo Inés Arrimadas en los días previos a la investidura del líder socialista en enero de 2020. «Bastaría con que un solo diputado del PSOE valiente vote en contra», clamó la ex líder de Ciudadanos antes de asegurar que «no es transfuguismo, sino dignidad».