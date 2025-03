Los plazos flexibles del debate de investidura

Pocos datos explican mejor la aceleración del tiempo político que ha vivido España en la última década. En poco más de nueve años de reinado, ... Felipe VI ha realizado nueve rondas de consultas con los partidos políticos en la búsqueda de un candidato para el debate de investidura. Su antecesor (y padre), Juan Carlos, solo tuvo que hacer diez en sus 39 años al frente de la Jefatura del Estado.

La complejidad del escenario se ha trasladado también a los plazos. Desde 2015, cuando España entró en el carrusel de las mayorías insuficientes y las repeticiones electorales, los debates de investidura se han celebrado habitualmente un mes después de la ronda de consultas, pero también mes y medio, cuando entremedias ha coincidido un periodo vacacional, o solo un día, tras las segundas elecciones de 2016, cuando la inestabilidad amenazaba al sistema político. En esa línea se pronunció el coordinador general del PP, Elías Bendodo, cuando reclamó una «investidura rápida», pero la reciente historia política muestra que los plazos son flexibles y que existen tipo de precedentes.

Legislatura XI (tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015)

Felipe VI estrenó sus funciones constitucionales como rey tras unas elecciones de la forma más compleja posible. Los comicios de 2015 no otorgaron una mayoría suficiente a ningún candidato, lo que dejó en el aire las posibilidades de los dos aspirantes que más diputados lograron. Tras la primera ronda de consultas, celebrada entre el 18 y el 22 de enero de 2016, Felipe VI propuso a Rajoy para la investidura, pero el candidato del PP declinó el ofrecimiento. Unos días después, entre el 27 de enero y el 2 de febrero, el Rey inició otra ronda, y esta vez sí, hubo aspirante a la investidura: el 3 de febrero aceptó el socialista Pedro Sánchez, y el debate se celebró cuatro semanas más tarde, entre el 1 y el 4 de marzo. Pero Sánchez no logró los apoyos del Congreso y Felipe VI volvió a convocar una ronda de consultas, entre el 25 y el 26 de abril, para constatar que no había candidato con el respaldo suficiente. España se vio abocada a una repetición electoral.

Legislatura XII (tras las elecciones del 26 de junio de 2016)

El PP salió reforzado de la repetición electoral, pero no lo suficiente como para gobernar sin apoyos que no encontró. El Rey convocó una primera ronda de consultas entre el 26 y el 28 de julio y ese mismo día 28, Rajoy fue propuesto para un debate de investidura que se celebró entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre. No logró los apoyos. Las semanas siguientes supusieron una gran convulsión en la política nacional, y el 1 de octubre, tras un comité federal dramático, Pedro Sánchez fue forzado a presentar su renuncia por los barones del PSOE, que propugnaban la abstención para permitir gobernar a Rajoy. Con un horizonte político diferente, el Rey volvió a convocar una ronda de consultas entre el 24 y el 25 de octubre, y ahí los acontecimientos se precipitaron. Se convocó de manera exprés el inicio del debate de investidura para el día siguiente, 26, y el 29, en segunda votación, el Congreso eligió a Rajoy como presidente del Gobierno mientras Sánchez comenzaba a preparar su estrategia para recuperar el liderazgo del PSOE.

Legislatura XIII (tras las elecciones del 28 de abril de 2019)

En tres años, el panorama político español había dado un vuelco completo. Sánchez había vencido en las primarias socialistas y se había hecho otra vez con las riendas del partido, primero, y del Gobierno, después, tras una moción de censura que había descabalgado a Rajoy. Ya como presidente, Sánchez convocó elecciones para el 28 de abril de 2019, y de esta manera comenzó el segundo ciclo de repeticiones electorales. El líder del PSOE ganó las elecciones, aunque se quedó muy lejos de la mayoría. El Rey convocó la primera ronda de consultas entre el 5 y el 6 de junio y ese 6 se propusieron las fechas del debate: sería entre el 22 y el 25 de julio. Pero Sánchez no logró los apoyos para la investidura y tras las semanas de parón veraniego y después de que los partidos retomaran los contactos, Felipe VI convocó una nueva ronda de consultas en la que comprobó que ningún candidato iba a lograr los respaldos necesarios, de manera que en esta ocasión no hubo ni propuesta de investidura ni debate ni votación. España se deslizó a otra repetición electoral.

Legislatura XIV (tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019)

Las urnas no aclararon el panorama, y aunque volvieron a otorgar la victoria al PSOE, Pedro Sánchez siguió sin contar con los apoyos necesarios. Pero esta vez, y ante la sensación de que la sociedad reclamaba poner fin a la inestabilidad política, el candidato socialista llegó en apenas 48 horas a un acuerdo con Podemos, entonces bajo el mando de Pablo Iglesias. Entre el 10 y el 11 de noviembre el Rey celebró la ronda de consultas, el 11 se designó a Sánchez candidato y el 4 de enero se celebró el debate de investidura. El líder del PSOE fue elegido presidente el 7 de enero, en segunda votación.