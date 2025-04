Puigdemont carga contra Sánchez por ofrecer una financiación singular a ERC a cambio de investir a Illa

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, intenta reventar las negociaciones que Esquerra y el PSC empezarán mañana de cara a buscar un acuerdo ... que desencalle la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Puigdemont, en las redes sociales, ha calificado como un «escándalo», «inmoral» y un «chantaje» que Sánchez ofrezca a ERC una financiación singular a cambio del apoyo de los republicanos a la elección del líder socialista como jefe del Ejecutivo catalán.

Y ha vuelto a amenazar al presidente del Gobierno con retirarle su apoyo en el Congreso. «Sánchez debería responder a varias preguntas si pretende contar con los apoyos que lo han permitido dirigir el Gobierno a pesar de su derrota en las urnas», ha afirmado en X. Junts, desde el mismo día de las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo está intentando presionar al PSC con la baza de la gobernabilidad española. La única opción que tiene Puigdemont de ser investido es convenciendo a los partidos independentistas para que le voten y el PSC se abstenga. «Los próximos Presupuestos Generales del Estado deben hablar muy claro si quieren contar con nuestro apoyo», ha señalado el líder nacionalista. «Sobre todo debe mirarse con lupa el grado de ejecución presupuestaria. Porque normalmente lo que te dan por un lado -nuevo modelo de financiación- te lo quitan por otro -no ejecución de las inversiones presupuestadas-. Y ya avisamos de cuáles eran las condiciones», ha advertido.

Puigdemont ha instado al presidente del Gobierno a responder a una serie de preguntas: «¿Cree que la financiación que los catalanes merecemos depende de si el candidato de su partido es investido presidente?». Y añade recurriendo al 'España nos roba': «¿Toda la injusticia que sufrimos, todo el dinero que se va, toda la falta de ejecución presupuestaria que tenemos hasta ahora se debe a que su partido no preside la Generalitat?». «¿No cree que con su chantaje está dando argumentos a los españoles que piensan que los catalanes reclamamos un trato que no nos merecemos?», ha cuestionado. A su juicio, «Cataluña necesita un concierto económico propio no como concesión para que gobiernen unos u otros». «Jugar con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio me parece inmoral», ha rematado.

Puigdemont presiona al PSC y a ERC. Los republicanos tratan de separar las negociaciones de la investidura de la renovación de la cúpula del partido. En este sentido, 300 dirigentes de la formación han firmado un manifiesto que aboga por una «renovación general» de la dirección. El documento lleva la rúbrica de dirigentes destacados como los consejeros Laura Vilagrà, Roger Torrent, Ester Capella, David Mascort, Meritxell Serret y Manel Balcells, además de Sergi Sabrià, Raquel Sans, Marta Vilalta, Teresa Jordà, Joan Manuel Tresserras, Ernest Benach, Marta Molina o Ernest Maragall. El manifiesto pone al descubierto el conflicto de poder dentro de la formación. Oriol Junqueras cesó hace una semana como presidente del partido, pero mostró su voluntad de volver a presentarse para la reelección. La secretaria general, Marta Rovira, ha cogido las riendas de la dirección hasta el congreso extraordinario previsto para el 30 de noviembre. En cuanto se celebre, Rovira prevé apartarse. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, también se ha apartado. Hace una semana, renunció a recoger su acta de diputado autonómico.