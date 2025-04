García Castellón desecha que Suiza no vea terrorismo en Tsunami: «Cada uno sigue su camino»

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otras causas de Tsunami Democràtic, la plataforma surgida en Cataluña en respuesta a la ... sentencia del 'procés' en 2019 y que está en el centro del debate jurídico sobre la aplicación de la amnistía, ha intervenido este lunes en una conferencia en Zaragoza. El titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco se ha pronunciado sobre la última novedad de la investigación, la nueva negativa de Suiza a apreciar un delito de terrorismo en el marco de la petición que hizo sobre la situación personal de la investigada Marta Rovira, secretaria general de ERC residente en Ginebra.

«Que cada uno diga lo que quiera; en la legislación suiza opinan eso, en la española otra cosa y cada uno sigue su camino», manifestó García Castellón en su intervención en la charla La Audiencia Nacional o la defensa de la democracia, celebrada en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja de la capital maña. Fue el pasado viernes cuando se dio a conocer que la Oficina Federal de Justicia de Suiza respondió al juzgado que se negaba de nuevo a prestarle auxilio judicial para localizar a Rovira, encausada por en 'Tsunami Democràtic' en su condición de dirigente, según sostiene el magistrado.

En este del encuentro, García Castellón también se ha referido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene pendiente su renovación desde diciembre de 2018. Sobre este órgano, el magistrado ha asegurado que cuenta con «buenos juristas, pero la norma política manda». Con todo, ha defendido que el primer periodo de funcionamiento del Consejo fue de 1980 a 1984 y «fue modélico».

«Era el primero, no había experiencia y, es una cosa asombrosa, llegó el año 1985, se cambió la legislación y se pasó a lo que hay ahora», ha dicho para luego añadir que «desde el punto de vista profesional y personal» le parece «increíble». Una crítica indirecta al Gobierno socialista de Felipe González, que le retiró a los jueces la capacidad de elegir de forma directa a los 12 de los 20 vocales de procedencia judicial. Sobre la posibilidad de que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para su renovación, García Castellón ha manifestado a los medios de comunicación que «ojalá», añadiendo: «No sé más, no tengo ni idea».

Asimismo, ha aludido al término 'lawfare', señalando que «se ha tocado a muchos, pero entonces no había 'lawfare'» y se ha preguntado «por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, por qué dicen 'lawfare' cuando están acusando de prevaricación; por qué emplear una palabra absolutamente hipócrita». «Se dice lo de 'ladran, luego cabalgamos', pues muerden a algunos», ha agregado.

Respecto a la separación de poderes, García Castellón ha defendido el modelo anglosajón: «Echo de menos un sistema como el anglosajón, que es sota, caballo y rey, cada uno tiene sus funciones y entrometerse de forma más o menos descarada supone todo tipo de penas del infierno». «Está claro, nosotros (en España) no estamos en el sistema anglosajón y mecanismos no los hay, y el que hay es tan limitado que no produce satisfacción», ha explicado.