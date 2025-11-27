HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE alega que tomó «medidas contundentes» contra Ábalos «desde el inicio»

Los socialistas se afanan en limitar el impacto de la entrada en prisión de su 'exnúmero tres' sobre la marcha de la legislatura

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

El PSOE intenta que la entrada en prisión preventiva de José Luis Ábalos, el que fuera hombre fuerte del partido y del Gobierno hasta que, ... en julio de 2021, Pedro Sánchez lo destituyó fulminantemente y por sorpresa sin más argumento oficial que el de que, tras el desgaste de la pandemia, se hacía necesario un refresco, pase sin apenas impacto. Los socialistas defienden que la decisión adoptada hoy por el magistrado del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, es simplemente «un paso más en un procedimiento judicial» con el que no se sienten vinculados y hacia el que manifiestan todo su «respeto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  2. 2 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  3. 3

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  4. 4

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  5. 5

    La UEx se posiciona como la mejor universidad de España en dos disciplinas científicas
  6. 6 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  7. 7 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  8. 8 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  9. 9 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  10. 10

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE alega que tomó «medidas contundentes» contra Ábalos «desde el inicio»

El PSOE alega que tomó «medidas contundentes» contra Ábalos «desde el inicio»