Sánchez cruza otra frontera al otorgar a Bildu la Alcaldía de Pamplona y desalojar a la derecha

El PSE asegura que no hará lehendakari a un candidato abertzale

Consciente de la magnitud del incendio que se puede desatar a pocos meses de las elecciones en el País Vasco y del roto que la decisión del PSN de apoyar a EH Bildu en Pamplona le puede hacer a su relato, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, se esforzó este miércoles en levantar un cortafuegos inmediato. Dijo que lo sucedido en la capital navarra es una cuestión «local», con origen en «la parálisis absoluta» en la que, a su juicio, está el Ayuntamiento gobernado hasta ahora por UPN. Lo cual supone, a su juicio, que «en Euskadi no cambia nada». «Vengo mucho tiempo diciendo que el PSE-EE no va a hacer lehendakari a un candidato de EH Bildu. Me ratifico en esa afirmación y es una afirmación que llevaremos hasta el final».