Junqueras no supera el 50% de votos y la presidencia de ERC va a segunda vuelta

Cristian Reino Barcelona Sábado, 30 de noviembre 2024 | Actualizado 01/12/2024 02:40h.

Las espadas siguen en todo lo alto en Esquerra Republicana. Oriol Junqueras fue el candidato que obtuvo más votos en las elecciones internas para presidir ... el partido celebradas este sábado. Pero su victoria resultó insuficiente al no alcanzar el 50% de los sufragios necesarios, por lo que la dirección de ERC se dirimirá en 15 días en una segunda vuelta, casi el peor escenario para la formación, pues eterniza la situación de provisionalidad en unas siglas muy castigadas por una guerra civil atroz entre familias, que no se acaba nunca. Una mitad del partido quiere cambio y la otra no lo quiere, la división es absoluta. El riesgo de escisión sigue vigente. Y mientras tanto, las negociaciones de los Presupuestos, en Madrid y en Barcelona, no pueden avanzar.

Pasan a la final de las primarias republicanas las dos candidaturas más votadas. Junqueras, que se presenta bajo la marca Militancia Decidim, quedó en primera posición con el 48% de los votos. En segundo lugar se situó Xavier Godàs, de Nova Esquerra Nacional, con un 35% de los sufragios. La tercera en liza fue Helena Solà, de Foc Nou, quien obtuvo el 12% de los votos. En todo caso, las bases participaron en masa: apenas un 18% de abstención entre los 8.000 militantes. Solà quedó eliminada en la carrera por la presidencia de ERC, que se la jugarán mano a mano los 'junqueristas' contra los 'roviristas', Junqueras contra Godàs, en un duelo en el que a priori parte con ventaja el exvicepresidente de la Generalitat (48-35 en la votación de este sábado), pero que es toda una incógnita porque todos los sectores del partido que abogan por una nueva dirección y por caras nuevas pueden unir fuerzas contra el exalcalde de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). ¿Un todos contra uno? La baza de Junqueras era ganar en primera ronda. En segunda se le puede complicar el camino de la reelección. Si finalmente es un todos contra él, puede salir derrotado, aunque nadie como el exdirigente de la formación conoce a las bases. Juega en su contra que Godàs empezó las primarias siendo un completo desconocido. Tiene 15 días más para consolidar su alternativa. «Más de la mitad de la militancia quiere cambio», afirmó tras conocerse los resultados. «Lideramos el proceso de cambio», señaló. La crisis en las filas republicanas mantiene también paralizadas las negociaciones sobre las Cuentas de la Generalitat catalana Por su parte, Junqueras negó que las primarias sean un plebiscito sobre su persona. No cree que el partido saldrá dividido del congreso y su candidatura habló de victoria «abrumadora», dijo que la lista de los 'roviristas' está a una «distancia abismal» y que si hay segunda vuelta es por solo 100 votos. «Estamos destinados a liderar el partido», aseguraron los 'junqueristas'. El impasse de dos semanas que se abre ahora en ERC mantiene paralizadas las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado para la Generalitat y la posible entrada de la formación en el Gobierno municipal del alcalde socialista de Barcelona. La situación puede complicarse para los socialistas con la segunda vuelta de ERC. Y es que Foc Nou fijó ayer como condición para contar con su apoyo, convocar una nueva consulta para revisar el pacto con el PSC en el Parlament y replantear la estrategia en Madrid como socios de los socialistas. 13 años al frente Junqueras ha sido presidente de ERC durante 13 años. Fue elegido en 2011, tras una etapa muy convulsa y de fuerte enfrentamiento entre Joan Puigcercós y Josep Lluís Carod Rovira. Durante todos estos años ha hecho tándem con Marta Rovira, secretaria general, que apoyaba a Godàs pero que tras el congreso republicano se aparta de la primera línea. Rovira anunció este sábado que regresa a Ginebra, donde estuvo siete años huida de la justicia y donde vivirá en los próximos años junto a su familia. Junqueras cesó como presidente de Esquerra tras las últimas elecciones catalanas. Los republicanos pasaron de 33 escaños a 20 (sobre 135). De la presidencia de la Generalitat quedaron relegados a tercera fuerza. Fue además la cuarta derrota consecutiva de los republicanos, tras las generales, municipales y europeas.

