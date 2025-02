La prensa internacional cuestiona a Sánchez y lo define como «el maestro de los golpes teatrales» Medios europeos y norteamericanos subrayan que el presidente no dimitirá pese a las acusaciones contra su esposa

Su carta tuvo un enorme eco en los medios internacionales y dio vuelo a la idea de que Begoña Gómez estaba siendo investigada por corrupción, así que era sencillo pronosticar que su comparecencia de este lunes iba a tener la misma repercusión en las ediciones digitales de la prensa extranjera. La decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno ha competido durante toda la jornada por los espacios de honor con la guerra de Gaza o con la actualidad nacional de cada país.

Así, en Reino Unido, la BBC ha abierto su edición digital con: 'El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no dimitirá tras las acusaciones contra su esposa. Seguirá siendo el primer ministro de España tras cinco días de especulaciones sobre su futuro'. El diario The Guardian, por su parte, ha titulado: 'El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anuncia que no dimitirá. Sánchez dice que seguirá días después de decir que se planteaba dimitir tras los ataques en medios de derechas a su mujer'.

En Francia, Le Monde ha titulado 'En España, la maniobra de Pedro Sánchez para reforzar su mayoría' y ha calificado al jefe del Ejecutivo como un «maestro de los golpes teatrales»; y Le Figaro ha colocado la noticia como primera: 'El presidente del Gobierno, que había amenazado con dimitir, sigue en el poder. El pasado miércoles, dejó en el aire su dimisión después de que se anunciara la apertura de una investigación preliminar a su esposa por tráfico de influencias y corrupción'.

Mientras, Liberation ha afirmado: 'Pedro Sánchez renuncia a dimitir. El jefe del Gobierno español anunció el lunes 29 de abril que se mantenía en su cargo, que él mismo había puesto en juego tras la apertura de una investigación preliminar por tráfico de influencias y corrupción contra su esposa, Begoña Gómez'.

En Italia, Il Corriere de la Sera ha situado la actualidad española como segunda noticia: Sánchez no dimite tras la investigación a su mujer: 'Sigo al frente del Gobierno'. La Repubblica ha lanzado una última hora con la decisión de Sánchez, igual que La Stampa.

En Portugal, donde su anterior presidente, António Costa, dimitió en noviembre del año pasado por un caso de corrupción que después quedó en nada, la información de Sánchez ha ocupado el segundo lugar de la web del diario Público: 'Pedro Sánchez se mantiene al frente del Gobierno español. El presidente ha dejado al país en suspenso durante cinco días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, denunciando «el acoso» al que su familia «ha sido sometida durante diez años»'.

Político, el diario más influyente entre las élites europeas de Bruselas, ha abierto su edición digital con: 'Pedro Sánchez sigue como primer ministro. El líder socialista había amenazado con dimitir por los ataques de la extrema derecha contra su familia'.

En Estados Unidos, el hecho de que el anuncio de Sánchez se haya conocido todavía de madrugada en su hora local, y también la lejanía con la que se contempla la política de otros países, ha provocado que la noticia no ocupe lugares tan destacados. El New York Times se ha ocupado de la noticia con el título: 'El presidente del Gobierno de España declara que no se marchará', pero coloca la información en un lugar secundario.