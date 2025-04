El PP, sobre los robos a los abogados de la pareja de Ayuso: «Nos gobierna una mafia»

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 21 de enero 2025, 15:48 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

«A veces uno puede tener la sensación de que nos gobierna la mafia». Para el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, no ... hay ninguna duda de que tras el robo sufrido por los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso hay una mano negra que se mece desde la Moncloa. Según el diputado popular, contra la presidenta madrileña existe una operación »orquestada« desde el Ejecutivo, con la connivencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para establecer »una cortina de humo« para que no se hable del 'caso Begoña'. »El Gobierno usa todos los medios, también los ilegales, para tratar de hacer un caso donde no lo había«, denunció Tellado en relación a la investigación abierta contra Alberto González Amador por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y que ha derivado en una causa contra García Ortiz por la filtración de datos personales del novio de Ayuso.

Según adelantó este martes El Confidencial, dos de los abogados de González Amador y el arquitecto que reformó su vivienda han sufrido robos en su casa, entre los que se incluye la sustracción de un ordenador profesional de la letrada Guadalupe Sánchez. «Esto es cada vez más turbio», aseveró Tellado, que denunció la puesta en marcha desde el Gobierno de Pedro Sánchez de una «operación» para derribar« a la presidenta madrileña. «Tenemos a un fiscal general cometiendo delitos, ocultando pruebas, ahora hay robos en domicilios particulares...», incidió el portavoz parlamentario del PP sin dejar de apuntar a la Moncloa. Pero no todos los dardos fueron dirigidos hacia Sánchez y su Gobierno, el dirigente conservador puso también en su mira al PNV al que acusó de aprovecharse de la debilidad del socialista para «pasar por caja» y conseguir la cesión del palacete de París sede actual del Instituto Cervantes y que se incluye esn uno de los reales decretos ley que se votan este miércoles en la Cámara baja . «El PNV se ha convertido en el partido aprovechategui de la situación de nuestro país. Vaya vergüenza», afeó Tellado a los nacionalistas vascos volando todos los puentes con Sabin Etxea. Los populares apurararán el plazo sin querer deshojar la margarita sobre el sentido de su voto. «El Gobierno ha utilizado el decreto ley para regalarle al PNV edificios públicos sin cumplir la ley de Memoria. Hace décadas que la Justicia francesa y el Tribunal Supremo denegaron la titularidad del edificio», recordó el portavoz gallego, para quien el Gobierno aprobó este traspaso «con la nocturnidad que supone aprobarlo en plenas navidades, a ver si nadie se da cuenta».

