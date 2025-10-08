El PP sentará a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado por «estar pringado». «Ánimo, Alberto», replica el presidente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido llevará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación del ... Senado que investiga la corrupción del PSOE. «Usted está pringado», le ha espetado Feijóo durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso.

Los populares quieren que Sánchez comparezca en el Senado después de que declaren en el Tribunal Supremo el exministro José Luis Ábalos y el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y antes de que sea juzgado en noviembre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Feijóo ha concretado que esta misma mañana Sánchez será citado para que acuda a la comisión del 'caso Koldo' antes de que termine octubre. «Tendrá la obligación de decir la verdad, aunque eso le resultará muy difícil», ha indicado.

La corrupción ha vuelto a centrar los ataques del PP contra el Gobierno. Feijóo ha puesto sobre la mesa la situación penal de la mujer del presidente, Begoña Gómez, y del hermano de Sánchez, acusados, entre ambos, de ocho delitos, ha recordado. Pero sobre todo, ha esgrimido el nuevo informe de la Guardia Civil sobre las actividades supuestamente fraudulentas de Ábalos y del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán. «Soles, lechugas, chistorras, 300.000 euros en cuentas que no están en la contabilidad del partido. ¿Inventada? Es imposible que Ábalos y Cerdán hayan delinquido sin usted», ha dicho, en un intento de incrementar la presión contra Sánchez.

Feijóo también ha acusado al jefe del Ejecutivo de eludir sus responsabilidades en la corrupción de su partido. «Un presidente limpio y decente se habría ido a Ferraz tras el informe de la UCO a investigar de dónde salieron los billetes de 500 euros», ha subrayado el líder de los populares, que ha calificado al presidente de «patético».

Sánchez, por su parte, le ha pedido a Feijóo que «elija bien sus batallas», ha presumido de agenda social para defenderse de los ataques del PP y ha ironizado sobre los esfuerzos de los populares para ahondar en la brecha del Gobierno y del PSOE por la corrupción: «Ánimo, Alberto». En este punto, el presidente ha recomendado al líder de la oposición leer «la página 28» de la investigación de la UCO para comprobar que «sus acusaciones son absolutamente falsas». «Para sobrecogedor, el PP», ha señalado.

Con el objetivo de centrar el foco en los asuntos en los que el Gobierno se siente más fuerte, Sánchez ha contrapuesto que el Ejecutivo «ha aumentado un 45% la inversión en sanidad pública mientras que en Andalucía hay mujeres que no reciben tratamiento oncológico». Además, le ha atacado por no apoyar la propuesta de «blindar en la Constitución el derecho al aborto» o el real decreto sobre el embargo de armas a Israel. «Este Gobierno defiende a la gente de pie y ustedes, a la élite de siempre», ha proclamado Sánchez.