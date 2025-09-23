El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad

La ofensiva parlamentaria del PP contra la ministra de Igualdad tomará forma este miércoles con la petición de reprobación de Ana Redondo. Los populares quieren ... que los socios del Gobierno se retraten en un asunto tan sensible como la seguridad de las víctimas de la violencia de género.

«Sabemos que miembros del Gobierno están tapando a la ministra o están intentando justificarla. Vamos a ver si sus socios también quieren ser cómplices de esta negligencia y de esta mentira», afirmó este martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Con la reprobación de Redondo, que se votará después de la sesión de control, el PP quiere seguir desgastando al Ejecutivo en un área muy sensible para el electorado progresista.

Para los populares, es «inconcebible» que Redondo se mantenga en su cargo pese a la «negligencia culpable» del Gobierno con las mujeres maltratadas tras «los gravísimos fallos» en las pulseras telemáticas, según denunció ayer el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que se sumó a la presión contra la ministra y por extensión, contra Pedro Sánchez.

Así, Feijóo criticó el silencio de Sánchez ante los fallos en las pulseras antimaltrato. «Días después de conocerse el escándalo, el presidente del Gobierno sigue sin decir ni una sola palabra al respecto y la ministra responsable continúa aferrada al cargo como si nada hubiera ocurrido», afirmó el líder del PP durante un acto con víctimas de la trata.

Mientras que el Gobierno intentaba minimizar las consecuencias de los errores con las pulseras, el principal partido de la oposición trataba de maximizarlos. Consejeros de las comunidades gobernadas por el PP se citaron en el Senado para reclamar la destitución de Redondo y expusieron testimonios de algunas víctimas. «Mi agresor se me acercó y la pulsera no sonó. Se apagaba cada pocas horas y tenía que llamar yo misma para pedir ayuda. Me dijeron que no tenían señal de mi dispositivo. Tuve que mudarme a otra ciudad», compartió la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia Gómez.