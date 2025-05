El PP invita a los sindicatos a exigir a que Sánchez «mueva el culo» con la subida de las pensiones

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 24 de enero 2025, 11:27 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

«A quien tienen que pedir que mueva el culo es a Pedro Sánchez». Así de contundente respondió este viernes la dirección nacional del PP ... a los sindicatos después de que hayan convocado para el 2 de febrero una manifestación contra el 'no' de los populares, Vox y Junts a la subida del 2,8% de las pensiones. Un movimiento que CC OO y UGT han tildado de «ejercicio de oportunismo político» y con el que se revuelven en el primer partido de la oposición donde responsabilizan al Gobierno por haber presentado un decreto que incluía «medidas en contra de los ciudadanos» y no solo la subida de las pensiones. «Yo no voy a hacer rehenes a los españoles. Sus intereses están por encima de la carrera política de nadie», aseveró el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de visita en Barcelona.

Desde Madrid su número dos, Cuca Gamarra, calificaba de «sorprendente» que en una democracia «los sindicatos se manifiesten contra la oposición». «La verdad –afirmó– es que hemos buscado y no hemos encontrado ninguna democracia en el mundo» e ironizó con el hecho de que los sindicatos «tengan mono de salir a la calle» y «no puedan esperar al 1 de mayo». Los populares insisten en que sus votos están garantizados en un nuevo texto que solo contenga la subida de las pensiones y al que se resisten a poner fecha en la Moncloa para ver si la reacción social se vuelve contra el PP. Mientras el Ejecutivo deja pasar el tiempo, los conservadores aseguran que no se quedarán de brazos cruzados y contratacan con una batería de iniciativas en las Cortes y en la calle para presionar a Sánchez y que deje de someter al país al interés «de unos pocos». Moción en el Senado Para solucionar esa situación de incertidumbre que se ha generado, los populares presentarán además una moción en el Senado en la que reclaman la convocatoria inmediata de un Consejo de Ministros Extraordinario e impulsarán, como han hecho ya en el Congreso, iniciativas con idéntico contenido al del decreto en lo que se refiere a pensiones y ayudas al transporte público y a los afectados por la dana. Génova pondrá también en marcha una recogida de firmas online –a través de la plataforma Change.org- y presencial –en mesas informativas– para exigir al Gobierno una reacción para aprobar «ya» esos tres asuntos.

