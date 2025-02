El PP eleva la presión sobre los socialistas críticos para tumbar el pacto con Esquerra

El PP mantiene su presión contra los rebeldes dentro del PSOE que se oponen a otorgar un régimen fiscal singular a Cataluña a cambio de ... la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de los votos de Esquerra.

Son ya varios los barones socialistas que se han opuesto de forma abierta al pacto suscrito con Esquerra y que aún penderá de un hilo hasta el último minuto en el que el candidato del PSC y ex ministro de Sanidad sea proclamado nuevo presidente catalán. Al frente de los críticos con Pedro Sánchez se encuentra el castellano manchego Emiliano García-Page, quien el pasado 31 de julio amenazó al secretario general del PSOE y dejó en el aire el apoyo de algunos de los ocho diputados de su comunidad en el Congreso voten en contra del cupo para Cataluña. «Hasta aquí», señaló en una comparecencia institucional que programó apenas media hora antes de la tradicional del presidente del Gobierno antes de las vacaciones de agosto. A Page y al resto de los posibles rebeldes, el PP les insiste en que «hay que pasar de las palabras a los hechos». Dolors Montserrat, portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, afirmó ayer que todo socialista que no defienda la igualdad entre los españoles en el Congreso y en el Senado se convertirá en «un cómplice de Sánchez». Montserrat, ex ministra de Sanidad en el último Gobierno de Mariano Rajoy, afirmó que un Gobierno del socialista Illa, cuya investidura podría debatirse este próximo jueves, «Cataluña seguirá teniendo un presidente independentista», más aún incluso que en la época de Carles Puigdemont o Quim Torra, abundó la eurodiputada popular.

Ayuso: «Son okupas»

Isabel Díaz Ayuso se sumó ayer a la petición de que el PSOE frene desde dentro del partido el acuerdo con Esquerra. La presidenta madrileña, que insistió en que su Gobierno recurrirá el pacto hasta las últimas instancias judiciales, señaló que el independentismo trata de expulsar de Cataluña todo lo español a modo «okupa». «¿Y esto los barones del PSOE y los votantes socialistas lo van a tragar toda la vida?», se preguntó.