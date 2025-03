Feijóo dará la batalla por su investidura pese a que el rechazo del PNV le aleja de la Moncloa

Alberto Núñez Feijóo mantiene intactos sus planes de investidura pese a que la negativa del PNV de reconsiderar su postura para construir una mayoría alternativa ... a la de Pedro Sánchez entierra matemáticamente sus opciones. En la dirección nacional del PP entienden que «las reglas del juego han cambiado» después de que Vox anunciase el domingo que daría su apoyo al líder gallego sin mas líneas rojas que evitar que el PSOE pueda reeditar el Gobierno de coalición con el apoyo de los partidos independentistas. «Estamos a cinco escaños de gobernar en solitario y, por supuesto, hay que intentarlo hasta el final», apuntan desde Génova.

Los conservadores no renuncian a dar la batalla por muy cuesta arriba que se le estén poniendo las cosas a Feijóo a la hora de recabar apoyos para ser designado presidente del Gobierno por el Congreso. «Hemos demostrado que el PP tiene que tener y tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos», señaló este lunes el coordinador general de la formación, Elías Bendodo, confiado en que, con los de Santiago Abascal fuera de la ecuación gubernamental, una nueva llamada a la puerta del PNV surtiría efecto. «Son circunstancias distintas», esgrimía a primera hora en una entrevista en la Cope.

Pero no fue así. La dirección de los nacionalistas vascos, el Euskadi Buru Batzar, no tardó en sacudirse la presión reafirmando en Twitter su decisión de no facilitar una hipotética investidura del PP «ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos de construir una realidad alternativa». El pasado 24 de julio, justo un día después de las elecciones generales, la formación vasca frustró toda esperanza de los populares de recalar de nuevo en la Moncloa cuando Andoni Ortuzar telefoneó al expresidente de la Xunta para trasladarle su «negativa» no solo a cederle sus votos, sino a abrir siquiera ningún tipo de negociación.

Queda un año para las autonómicas en Euskadi y el PNV quiere evitar tomar ningún riesgo. Entiende que Vox sigue estando en la ecuación, por mucho que ahora hable de no entrar en el Ejecutivo, y no quiere ligar sus siglas con las de la derecha radical. En la cúpula nacionalista consideran que una posible participación en fórmulas que permitieran un Gobierno de Feijóo con el apoyo de los de Abascal sería muy perjudicial para sus intereses electorales. Más si cabe, cuando las urnas en esta comunidad han votado de modo muy mayoritario contra cualquier influencia de Vox en la política vasca.

Los números de Fejióo

Con todo, en Génova reiteran que, tras el 'sí' sin condiciones de los de Abascal, Feijóo es el candidato que cuenta actualmente con más apoyos de cara a una investidura, por encima de los votos confirmados con los que cuenta Sánchez. El líder gallego tiene garantizados, en principio los 137 votos de su partido, los 33 de Vox y el del único diputado de UPN, que este lunes ratificó su apoyo «a pesar de que haya voces interesadas en trasladar lo contrario», según aseguró la formación que lidera Javier Esparza en un comunicado.

En total 171 'síes' a los que el PP trabaja en sumar también el respaldo de la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que se ha vuelto clave tras el escrutinio del sufragio exterior, que dio en Madrid un diputado más a los populares en detrimento del PSOE. Después del cambio, el apoyo de Junts se ha encarecido y los socialistas necesitan del sí del partido del prófugo Carles Puigdemont para que Sánchez sea investido. Pero si Valido votara a su favor solo necesitarían de su abstención. En Génova consideran, sin embargo, que «la buena relación en el Gobierno de Canarias», donde gobiernan en coalición CC y PP, ayudará a conseguir el respaldo de Valido a la investidura de Feijóo. Los nacionalistas canarios ya han confirmado que se sentarán a hablar con Génova tras descartarse la participación de Vox en un futuro Gobierno liderado por el PP y hvinculan su 'sí' a la firma previa de la agenda canaria.

Pero, de conseguir el apoyo de CC, los populares seguirán necesitando del apoyo de los cinco representantes del PNV, a los que han tanteado, sin éxito también, para un acuerdo en la conformación de la Mesa del Congreso. «No estamos seguros de que su electorado prefiera un Gobierno con Podemos a un Ejecutivo en solitario del PP», advierten desde el entorno del líder de los populares. Sánchez, arguyen las fuenets consultadas, solo podría evitar la mayoría de Feijóo si, tras perder las elecciones, intenta lo que nunca nadie ha hecho «optar a una investidura con el apoyo de los partidos nacionalistas o independentistas de nuestro país». La disyuntiva ahora, insisten, es «Feijóo o Podemos».