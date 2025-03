El PP convoca para el domingo actos contra la amnistía en todas las capitales de provincia

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 6 de noviembre 2023, 13:14 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

El PP está decidido a mantener el pulso en la calle y liderar el descontento que existe en la ciudadanía y que en la dirección ... nacional y en las comunidades prevén que irá 'in crescendo' cuando se apruebe la ley de amnistía que Pedro Sánchez negocia contra el reloj con los independentistas catalanes. Alberto Núñez Feijóo dejó este lunes claro que los populares no se amedentrarán ni se quedarán de brazos cruzados ante «el mayor retroceso democrático de nuestra historia» y anuncian para este domingo concentraciones en todas las capitales de provincia. El líder gallego estará, además, presente en la manifestación convocada por asociaciones de la sociedad civil el próximo 18 de noviembre en Madrid. «Vamos a seguir, no nos van a callar, no nos van a silenciar, y no nos van a parar», aseveró ante la plana mayor del partido.

Génova quiere evitar que Vox rentabilice el discurso de rechazo de las cesiones de Sánchez al independentismo, con la amnistía en el epicentro, pero también las de índole económico, y busca «canalizar» en la calle el malestar social a pesar de los los ataques recibidos desde el PSOE por manifestarse ante las sedes del PSOE. Desde hace mes y medio, los conservadores protestan todos los domingos, primero en Santiago, después en Madrid, Toledo, Málaga y este último en Valencia, contra la medida de gracia. También asistieron en Barcelona el pasado 8 de octubre a la convocatoria de Sociedad Civil Catalana. «El malestar trasciende a los límites del PP», señalan en el equipo del líder gallego. «No tengo la más mínima duda de que en el momento que salga la ley adelante el cabreo de la gente irá en aumento», reflexiona uno de los presidentes autonómicos presente en el cónclave de Génova. Ante sus barones y la mayoría de sus diputados y senadores, Feijóo se comprometió a dar la batalla contra la despenalización del 'procés' y el resto de cesiones al soberanismo desde todas las instituciones españolas y europeas, echando mano de su mayoría absoluta en el Senado y de los gobiernos autonómicos del PP para tratar de torpedear «con todos los recursos» la agenda de Sánchez. «Están perpetrando el mayor ataque al Estado de Derecho y pretenden que nos callemos y nos lo traguemos. Vamos a responder –avisó– con más unión». «Se les ha ido de las manos» En los último días, el partido conservador ha elevado el tono y la presión contra el PSOE por «comprar el Gobierno» con dinero público situando a España al «borde del precipio constitucional». «Saben que se les ha ido la mano», sostuvo el expresidente de la Xunta. En su opinión, lo grave no es que los independentistas reclamen la amnistía o la quita de la deuda catalana sino «que haya un presidente que les otorgue, por su propio interés, el dinero y la impunidad que reclaman». En Génova mantienen que se debería dejar a los españoles pronunciarse en las urnas «para que se vote lo que no se votó el 23-J, y los españoles puedan decir si están o no de acuerdo con lo pactado a sus espaldas». Pero tienen claro que no pasará y hoy Feijóo lo reconoció por primera vez en público. Aún así, el líder del PP aseguró hacer todo lo que esté en su mano para que «ni el PSOE ni Sánchez» logren «la amnesia del pueblo español» y erigió a su partido como el «refugio constitucionalista ante los que han renunciado la dignidad».

