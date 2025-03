Cientos de miles de manifestantes dicen 'no' a la amnistía de Sánchez El PP cifra en dos millones el total de participantes en el medio centenar de protestas convocadas por todo el país y se jacta de haber «despertado a la mayoría silenciosa»

El PP ya tiene la foto del «clamor» en las calles contra la ley de amnistía negociada por Pedro Sánchez con Junts y Esquerra y con la que el presidente en funciones deja encarrilada su investidura –que previsiblemente se celebrará esta semana en el Congreso–. Con la participación de más de dos millones de personas, según las estimaciones del propio partido –500.000, según las delegaciones del Gobierno–, en las principales plazas y arterias de las 52 capitales de provincia, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, definió este domingo la jornada como «histórica» y se jactó de haber despertado a la «mayoría silenciosa» aunada bajo la consigna con la que su formación lanzó el sábado la llamada:«No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía».

Una exhibición de músculo que se dejó sentir especialmente en sus bastiones, como Madrid, Valencia, Andalucía o Zaragoza, y con menor afluencia en las capitales vascas y catalanas. Pero más allá del baile de cifras de asistentes, la mañana dejó una doble lectura. La primera, que los populares han tomado la iniciativa en las calles frente a Vox –cuyos votantes estaban llamados a participar por parte del partido que lidera Santiago Abascal–, y, en segundo lugar, que Feijóo ha encontrado terreno fértil para liderar una oposición frontal en la presente legislatura que, vaticina, «será corta».

El PP terminó este domingo de sentar las bases de la campaña de desgaste que preparan contra Sánchez y que comenzó semanas atrás con actos en Madrid, Málaga y Valencia. «No callaremos hasta que se convoquen nuevas elecciones, ¿Por qué tiene Sánchez miedo a las urnas?», prometió el líder gallego desde la madrileña Puerta delSol, flanqueado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital,José Luis Martínez Almeida y el expresidente José María Aznar.

Se trataba de la primera vez que un partido político organizaba una serie de actos simultáneos en todas las capitales y la mañana transcurrió de forma pacífica y sin incidencias destacables, más allá de cánticos de algunos manifestantes contra el líder socialista –«Pedro Sánchez hijo de puta»–, o el expresident de la Generalitat y jefe de Junts – «Puigdemont, a prisión»–.

Socialistas «disconformes»

Feijóo agradeció la presencia de las personas que acudieron a la llamada de su partido y aseguró que entre los presentes «hay muchos votantes de otros partidos, porque tenéis principios que no estáis dispuestos a que os arrebaten».Específicamente, señaló a los sectores críticos del PSOE: «Miles de socialistas no están de acuerdo con su secretario general».

El presidente del PP sacó la artillería desde el minuto uno y acusó a Sánchez de «romper la convivencia», de «comprar su investidura a cambio de la desigualdad de los españoles». Argumento que fue contestado por el público a gritos de «España no se vende». «Tienen menos apoyo que nunca pero han encontrado un atajo. Siempre he combatido el independentismo, pero al menos ellos van de cara. Sánchez no», zanjó. Por último, pidió «construir un gran proceso de entendimiento, como en la Transición» y «no caer en las provocaciones» de la izquierda, que trata de demonizar las protestas. «Que sepan que no nos van a intimidar», finalizó.

Tras nueve jornadas de algaradas con conatos violentos frente a las sedes provinciales del PSOE, especialmente la federal de la calle Ferraz de Madrid, el líder de la oposición evitó cargar contra los ultras que las han protagonizado pero marcó distancias subrayando que el PP está del lado de «la ley», respaldando la labor de la Policía Nacional y reivindicando el «derecho democrático» a manifestarse.

«Devolver golpe por golpe»

Ayuso, muy aclamada por el público, acusó a Sánchez de convertir el país a un estado «totalitario». Si bien esta vez no pronunció la palabra «dictadura», como hizo hace unos días, sí afirmó que el líder socialista está «subvirtiendo las instituciones y pervirtiendo la historia». «Nos encargaremos de devolver golpe por golpe», afirmó entre aplausos.

Desde el público, algunos concentrados pidieron a Feijóo una huelga general, como sugiere Solidaridad, el sindicato afín a Vox. «No tengáis dudas de que si se me ocurriese acordar lo que está pactando Sánchez, habría una gran huelga general en toda España», les respondió, dejando la cuestión en el aire, pese a que fuentes del PP alejan esa idea.