HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortíz a su llegada al Tribunal Supremo. REUTERS

El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

«Sirvió tan fielmente al Gobierno como infielmente a la ley y a los españoles», señala la dirigente del partido Cuca Gamarra

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

La esperada dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes tras conocerse la semana pasada la condena del Tribunal Supremo, ha ... vuelto a dar al PP argumentos para cargar contra el Gobierno. «Cuando cesas por imperativo legal no abandonas. Te han expulsado por delinquir»., ha publicado en sus redes sociales la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  3. 3

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  6. 6 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  7. 7 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  8. 8 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  9. 9 Estreno esperanzador del Badajoz de Ávila
  10. 10

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»