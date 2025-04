El PP apuesta por dar «normalidad» al reencuentro entre Feijóo y Mazón en Valencia

Tres meses después de su última imagen juntos en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Alberto Nuñéz Feijóo y Carlos Mazón volverán a coincidir ... este martes ante las cámaras. Será en la inauguración del congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, el primer gran encuentro de la familia conservadora con el expresidente de Xunta como anfitrión y que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza tras los intentos infructuosos de Génova de cambiar la localización. Hasta trece primeros ministros, la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen o la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, desfilarán ese día y al siguiente por la ciudad del Túria aunque el foco estará puesto sobre el mandatario valenciano, acorralado por la gestión de la dana, cuando justo se cumplen seis meses del fatídico 29-O. Y la consigna es clara: exhibir normalidad para no opacar la cumbre.

Durante todo este tiempo, el líder gallego ha dejado claro que las presiones no van con él y que, aunque son muchas las voces dentro y fuera del PP, que le reclaman acelerar la salida de Mazón tras la situación políticamente insostenible en la que se encuentra el dirigente valenciano y el temor a que no pueda evitar terminar ante un tribunal, no lo hará por ahora. «Nosotros estamos apoyando al presidente Mazón y lo vamos a seguir haciendo. Primero, porque ha sido coherente y segundo, porque ha sido valiente», dijo el líder nacional en una entrevista reciente en 'Okdiario'. Pero Feijóo no cierra la puerta a hacerlo en un futuro si se diesen las circunstancias.

Aunque el mandatario valenciano no está investigado, las recientes evidencias del proceso sobre la gestión de la emergencia han estrechado el cerco sobre él, añadiendo más ingredientes a las críticas que ya corrían entre sus compañeros de filas por su dejación de funciones el día de la tragedia, que provocó 227 muertos y un desaparecido. «Se equivocó al no declarar la emergencia nacional», afirma un dirigente con mando en plaza. «Su mayor error fue fiarse de Pedro Sánchez», apunta otro presidente autonómico.

Dos diagnósticos con los que coinciden en la dirección nacional del PP, donde los vaivenes de Mazón y sus cambios de versiones en estos seis meses han sentado a cuerno quemado. El propio Feijóo señaló de forma insistente poco después de la catástrofe que el Gobierno central debía declarar la emergencia nacional, aunque en la práctica suponía arrebatar el mando de la gestión de la crisis a la Generalitat valenciana, e incluso deslizó que el mandatario autonómico debía solicitarla.

El jefe de los populares cerró filas con Mazón pero evitó en todo momento hacer una defensa expresa de su gestión de la crisis dejando claro que él hubiese hecho las cosas de otra forma. En estos seis meses, la brecha entre ambos se ha ido agrandado. Feijóo ha reconocido abiertamente que el Gobierno valenciano «no estuvo a la altura», que su barón estuvo «noqueado» el día de la tragedia y que a Mazón ya no le queda ninguna bala política en la récamara por lo que no puede cometer más «errores».

Un relevo sin fecha

Al dirigente alicantino no hay nadie en el PP que no le dé por acabado políticamente a pesar de haber ganado oxígeno con el acuerdo presupuestario con Vox. En el entorno de Feijóo, ya dejaron claro el mismo día que se selló la alianza con la formación de SantiagoAbascal que su continuidad a medio y largo plazo no depende de que haya conseguido sacar adelante unas Cuentas. El final es el mismo. La duda está en cómo y cúando dar el paso para deshacerse de él sin dañar más al partido en la Comunidad Valenciana, un caladero de votos determinante históricamente en las elecciones generales.

Como adelantó este periódico, en la cúpula nacional no hay intención de poner fecha al congreso que debería haber reelegido a Mazón si la dana no se hubiese cruzado en su camino. Hacerlo, admiten, «sería una frivolidad» cuando el Gobierno valenciano está centrado en las labores de la reconstrucción. Además de que forzar su marcha cuando apenas han transcurrido seis meses de las inundaciones por la gota fría sería asumir el relato del PSOE y Compromís de que el Ejecutivo autonómico fue el único que erró en su gestión.

La mayoría de dirigentes consultados se inclina porque Feijóo apurará al máximo los plazos para el relevo de Mazón aunque admiten que la investigación judicial podría precipitarlo todo. «Al final acabará imputado», vaticina un miembro del comité de dirección. En cualquier caso, los tiempos los gestiona el líder nacional del PPy, de momento, no tiene otra alternativa que sostener a su dirigente territorial con el que compartirá escenario el martes.

Aunque son muchas las voces dentro del partido las que apostaban por diluir al máximo su protagonismo, Génova ha optado por exhibir «normalidad» y dar su sitio a Mazón como presidente valenciano. Está previsto, que el dirigente autonómico tome la palabra para dar un discurso de bienvenida al inicio del cónclave, el martes a mediodía. Junto a él también intervendrá la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la que un amplio sector del partido ve como su recambio. El miércoles Mazón asistirá también a la clausura del congreso del PPE, que renovará el mandato de Mangfred Weber y elegirá a Dolors Monserrat como secretaria general.