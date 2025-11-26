HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijoo abandona el hemiciclo tras la sesión de control. E. P.

El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

En la dirección nacional creen que el exministro de Transportes se ha dado cuenta de que «le interesa empezar a colaborar» para rebajar su petición de cárcel

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

En el PP tienen claro cuál va a ser la estrategia que va a seguir José Luis Ábalos para tratar de eludir la cárcel o ... intentar, al menos, estar entre rejas el menor tiempo posible. Creen que el mensaje en redes sociales del exministro de Transportes a horas de su declaración este jueves en el Tribunal Supremo confirmando la reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para lograr el apoyo de EH Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy es toda una declaración de intenciones. «A Víctor de Aldama le piden 7 años y a él 24. Se ha dado cuenta por qué y que le interesa empezar a colaborar», aseguran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  2. 2 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  3. 3 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  4. 4

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  5. 5

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  6. 6

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  7. 7 El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura
  8. 8

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  9. 9 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  10. 10 Michelin revalida un año más las tres estrellas de Atrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora