Rajoy: «Me aparto, pero no me voy. Seré leal» 01:32 Mariano Rajoy. / Efe «Nos duele en el alma tu marcha, presidente», le ha dicho Luis de Grandes | «Somos el centroderecha español y eso no necesita reinventarse», ha dicho Cospedal | El resultado entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado se prevé ajustado IKER CORTÉS y RAMÓN GORRIARÁN Madrid Viernes, 20 julio 2018, 20:34

«Me aparto, pero no me voy. Seré leal». Con estas palabras ha despedido Mariano Rajoy su labor al frente del Partido Popular. Lo ha hecho en el XIX Congreso Nacional del PP, que este sábado decidirá finalmente quién es su sucesor al frente del partido. Un aspecto éste ante el que Rajoy se ha mostrado escrupulosamente neutral. En su discurso, no ha habido mención expresa a ninguno de los dos candidatos -Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado-, aunque sí ha abordado los retos de futuro que tiene por delante la formación -«Los españoles volverán a buscarnos», ha llegado a decir-. Además de despedirse de los suyos, ha defendido su gestión al frente del Gobierno.

«Vengo a despedirme como presidente del partido y a daros las gracias. No es este un discurso fácil, sobre todo cuando se tiene mucho que agradecer. Diga lo que diga me voy a quedar corto. Es un honor y un orgullo ser militante del PP y seguiré siéndolo siempre», ha señalado al inicio de una intervención de cuarenta minutos de duración. Pronto ha reinvicado su papel a la hora de hacer frente «a la mayor crisis económica» de la historia de España. «Hemos dejado una España incomparablemente mejor», ha señalado poniendo como dato los 2,8 millones de puestos de trabajo que se han creado durante su mandato.

Cataluña también ha centrado buena parte de su mensaje. Lo ha resumido con cuatro palabras: «No ha habido independencia». Pero no ha dudado en desgranar la estrategia seguida por el Gobierno de Rajoy. «A algunos les parecía muy fácil, sabían qué había que hacer, pero sobre todo lo saben después de que lo hiciéramos nosotros. Nos bastó con la ley, con el artículo 155». En su opinión, «se hizo bien» y la prueba está en que quienes protagonizaron la declaración «están huidos o en prisión y ninguno ha vuelto a ejercer las responsabilidades que pretendían».

El hasta ahora presidente del Partido Popular se ha colgado también la medalla de la derrota de la banda terrorista ETA. Con energía y contundencia, Rajoy ha aseverado que «jamás» ha caído «en la tentación de negociar con ETA» y ha afeado que a otros les haya faltado tiempo «para ceder a las exigencias de los nacionalistas. No lo hicimos porque no se lo merecen las víctimas». «Hemos derrotado a ETA a cambio de nada», ha sentenciado.

Además, ha dedicado una parte de su intervención a criticar a Pedro Sánchez, que el 1 de junio lograba sacarle de la Presidencia del Gobierno tras una exitosa moción de censura. En palabras de Rajoy, la coalición con los nacionalistas vascos y los catalanes «solo pretendía echar al PP por la puerta de atrás» y ha descrito sus apoyos como una «confabulación de perdedores e independentistas». «Me voy con la serenidad de que no han sido los españoles quienes nos han retirado del gobierno», ha explicado tras una defensa férrea de la función pública y la política.

ha afirmado que ha sido un «privilegio» presidir el PP durante 14 años, «los mejores» de su vida, aunque ha exclamado que «algunos podían haber sido un poco más cómodos». «Me voy con la serenidad de que no han sido los españoles quienes nos han retirado del Gobierno y tampoco mis compañeros de partido», ha enfatizado.

Dicho esto, el exjefe del Ejecutivo ha asegurado que aunque dejará la Presidencia de la formación estará a «disposición de todos», ya lejos «de los focos». «Me aparto, pero no me voy», ha aseverado.

¿UN MENSAJE A AZNAR?

Y a renglón seguido, ha añadido: «Y desde luego seré leal. Y todos sabéis que yo sé lo que es ser leal», un mensaje que se ha interpretado como dirigido ímplicitamente a su antecesor, José María Aznar, que dejó en 2016 la presidencia de honor del PP y no ha acudido a este congreso.

Justo un día antes de que los más de tres mil compromisarios elijan al nuevo presidente, Rajoy ha hecho además una llamada a la «responsabilidad». «Quiero que seáis responsables en el ejercicio de vuestroso cargos y estéis siempre preparados para responder con acierto cuando se os reclame», ha manifestado.

Poco después, ha vuelvo a apelar a la responsabilidad para el ejercicio de cualquier cargo público: «Estáis escribiendo la historia de España, hay que escribirla bien». Y ha concluido su intervención pidiendo a los suyos que estén «preparados» porque los españoles les «necesitan» y les «esperan». Todo el auditorio se ha puesto en pie en una cerrada ovación.

«Has sido el mejor»

Las notas del himno de España han dado comienzo al XIX Congreso Nacional del PP. Luis de Grandes ha sido el encargado de abrir este acto dando buena cuenta del trabajo de la comisión organizadora de las primarias, una comisión, dice, que ha actuado «desde la neutralidad y la transparencia democrática». En este sentido, ha agradecido la labor de todos los precandidatos por su comportamiento «ejemplar».

Pero, sin duda, la parte más emotiva de la intervención de De Grandes ha ido dedicada a un Mariano Rajoy visiblemente emocionado, a quien ha agradecido su «trabajo impecable». «La moción de censura triunfó por una concurrencia indeseable de fuerzas. Nos duele en el alma tu marcha, presidente», ha afirmado dando pie a una ovación cerrada con todo el auditorio en pie. Y es que no cabía duda de que la primera jornada del congreso iba a servir también de homenaje al expresidente del Gobierno.

No ha sido la única persona que ha alabado la figura de Rajoy, la presidenta del congreso, Ana Pastor, le ha dicho que no solo ha sido un gran presidente sino que «has sido el mejor». Pastor ha dedicado su discurso a analizar el trabajo del expresidente. Así, ha señalado que fue capaz de «sacar al país de la crisis que teníamos y es el presidente que ha estabilizado la economía de España». «Te vas de la política con elegancia, sin hacer ruido. Has mejorado la vida de los españoles. Has conseguido tu objetivo», ha dicho.

00:23 Vídeo. María Dolores de Cospedal, tras su intervención.

Posteriormente ha tomado la palabra María Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP ha recordado que hace diez años se presentó ante el congreso asegurando que el PP era «el mejor partido de España porque tenemos los mejores afiliados y simpatizantes». En este sentido, asegura que cierra esta década como secretaria general «con la conciencia de haber vivido uno de los mayores honores de mi vida profesional». Lo ha hecho glosando las victorias electorales del partido y abordando un tema peliagudo, el de la corrupción. Cospedal ha asegurado que es a ellos a quienes más les han indignado las tramas en torno a su formación y se ha permitido dar un tirón de orejas a Sánchez: «No le hemos escuchado articular ninguna medida contra la corrupción».

No ha sido el único dardo que ha lanzado al Ejecutivo de Sánchez. «Quien gobierna aliado de quienes quieren romper la unidad de España y cercenar nuestro futuro, no pueden imponernos lo que tenemos que decir», ha llegado a afirmar. Y ha afeado la «escandalosa falta de escrúpulos del señor Sánchez» que «le ha llevado a auparse en el poder de la mano de los que quieren romper España y de los etarras, nosotros tenemos que ser la alternativa». Delante de Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, ha dedicado parte de su intervención a recordar a todos los miembros del PP asesinados por ETA, acompañada de una cerrada ovación.

«España nos necesita. Los acontecimientos nos han traido a este Congreso. Tenemos que vivirlo sin angustias y sin miedos, sin temor al futuro. Será una fuente de oportunidades», ha señalado quien se despedía así de la secretaría general de la formación. En este sentido, Cospedal ha señalado que el congreso les brinda «la oportunidad de volver a acertar». «Somos el centroderecha español y no necesita reinventarse», ha concluido.

Las palabras de Saénz de Santamaría y Casado

Minutos antes llegaban Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado al hotel de Madrid en donde tiene lugar el congreso extraordinario del PP que decide quién será el sucesor de Rajoy. Sáenz de Santamaría ha sido la primera en dirigirse a los medios de comunicación y lo ha hecho esgrimiendo el argumento en el que ha hecho hincapié durante toda la campaña: que en este congreso no solo se decide quién será el presidente del PP sino también quién será el candidato a la Presidencia del Gobierno y que ella es la candidata ideal para este último caso. «Yo vengo ganadora ya de una fase. Soy la candidata que han votado mayoritariamente los afiliados. Soy la candidata de las bases y eso me da fuerzas», ha afirmado. Por su parte, Casado ha vuelto a dejar claro que si su candidatura vence espera salir ganador «con otra compañera, Soraya Sáenz de Santamaría, en nuestro equipo. El PP vuelve a salir a ganar».

Los equipos de ambos candidatos insisten en asegurar que cuentan con la victoria, aunque se muestran más prudentes que en los últimos días. Y en ambos casos aseguran unos y otros que hay total disposición a integrar al contrario y sus colaboradores en la próxima dirección del partido. Desde la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría se ha transmitido el mensaje de que la exvicepresidenta va a dejar «espacios en su equipo» para la integración. Han asegurado asimismo que en la lista que va a presentar para pedir el voto incluirá ya a alcaldes, concejales y presidentes de diputación pensando en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Desde el equipo de Sáenz de Santamaría se ha insistido además en que su intención es ir dando a lo largo de esta jornada, y antes de presentar mañana la lista oficial, nombres de esa lista e incluso asociarlos ya a cargos, ir mostrando parte del organigrama. Una estrategia que demuestra, para los colaboradores de Pablo Casado, o bien que los de Sáenz de Santamaría no quieren integrar o bien que tratan de presionar a la otra candidatura para que se pliegue.

01:53 Vídeo. Sáenz de Santamaría y Casado, junto a Ana Pastor. / Efe | Virginia Carrasco

Pablo Casado no tiene intención, ha apuntado un miembro de su candidatura, de avanzar ningún cargo importante del organigrama que quiere configurar, porque según ha defendido busca de verdad la integración y prefiere dejar más opciones a su rival cuando la gane. Zoido, que ha apoyado la candidatura de Pablo Casado, ha asegurado a su llegada al congreso extraordinario, de que la integración no será posible hasta después de conocer mañana los resultados, tras la votación de los compromisarios. Asegura que la lista de unidad le corresponderá «confeccionarla y rematarla» a quien salga elegido como nuevo presidente, al que ha pedido «generosidad» para que salga un partido «unido y fuerte».

En esta ocasión, ni en uno ni en otro lado se habla de victorias con grandes ventajas, y reina la cautela. Además se suceden los mensajes de que el partido saldrá unido de esta contienda. Junto a los equipos de los candidatos y los miembros de la Comisión Organizadora del Congreso (COC) van llegando a este hotel otros compromisarios como estrechos colaboradores de Mariano Rajoy.

Tensa espera

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que ya ha tomado su decisión sobre a quién votará para liderar el PP, pero ha señalado que ha decidido no hacerla pública «por coherencia» ya que no pretende «influenciar» el voto de ningún compromisario. El presidente gallego les ha comunicado a ambos que no se posicionará de forma pública, algo que, según ha dicho, han entendido. «El señor Casado sabe perfectamente cuál es mi postura y la acepta, por supuesto, de la misma forma que lo sabe Soraya Sáenz de Santamaría», ha explicado.

Por su parte, la diputada del PP Celia Villalobos ha asegurado a su llegada al congreso del PP, que no sabe si el candidato Pablo Casado es de «extrema derecha», pero se ha mostrado convencida de que «muchos» de los que le apoyan sí se sitúan en ese espacio del que, en su opinión, el PP debe alejarse.

EFE

Postura de Rajoy

El vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, se ha mostrado convencido de que el discurso de despedida del presidente Mariano Rajoy mantendrá su neutralidad y «no va, en el último segundo, a tratar de señalar a dedo a su sucesora». Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas al inicio del congreso extraordinario del partido, en el que ha asegurado que «todos» confían en la palabra dada por Rajoy de no influir en este proceso porque «no va en sus genes» y esperan hoy de él que permanezca «neutral» como durante toda la campaña.

Mariano Rajoy no pudo evitar que varios de los que fueron sus ministros se reunieran ayer a comer con el candidato Pablo Casado para poner el broche final a su campaña para liderar el PP. La cita estaba anunciada, pero convulsionó las horas previas al congreso. Soraya Sáenz de Santamaría puso el contrapunto y reunió a su equipo para almorzar en su despacho con pizzas y refrescos, nada de manteles ni camareros.

Sáenz de Santamaría y sus colaboradores comen pizza ayer en las oficinas de la candidatura en la sede nacional del PP. / R. C.

La reunión en el restaurante Jai Alai fue el epítome de la campaña. Casado, un candidato etiquetado como 'aznarista', se sentó a comer con siete ministros de Rajoy para desmontar la tesis de su enfrentamiento con el 'marianismo'. Sáenz de Santamaría, la candidata 'marianista', no pudo exhibir un ramillete de apoyos tan significativos de los que hasta hace mes y medio eran colegas de Consejo de Ministros. Eso ha sido la campaña por la sucesión de Rajoy, apoyos guiados por afinidad personal más que por la sintonía política, discursos intercambiables, pocas ideas y críticas veladas.

El expresidente del Gobierno también intentó evitar el almuerzo que mantuvieron siete de sus ministros con Casado, según reconoció alguno de los asistentes a la comida. No quiere que su nombre sea patrimonializado, y menos aún por el candidato que menos le gusta. Pero José Manuel García Margallo, Dolors Montserrat, Dolores de Cospedal, José Ignacio Zoido, Isabel García Tejerina, José Manuel Soria y Rafael Catalá compartieron platos con Casado. No acudieron, pero se adhirieron, José Ignacio Wert, Miguel Arias Cañete y Alberto Ruiz-Gallardón. Son los componentes, con algún añadido, de lo que se llamó el G-8, el grupo de ministros enfrentado a la vicepresidenta, y en el que también estaba la entonces titular de Fomento, Ana Pastor, que ni fue ni se adhirió porque a partir de hoy es la presidenta del congreso del PP y lo es del Congreso de los Diputados.

Casado, junto a los exministros que le apoyan y con los que comió ayer en un restaurante vasco del centro de Madrid. / R. C.

Así llega el PP al congreso que se abre esta tarde y concluye mañana. Sin un favorito, lleno de incertidumbre y con la previsión de unos resultados ajustados que pueden consumar la división en el partido.