Podemos pacta con el PSOE su apoyo al plan anticrisis pero su 'no' tumba el decreto de Yolanda Díaz

Podemos ha tumbado, junto a los votos de PP, Vox y UPN, el real decreto para reformar las medidas de desempleo, impulsado por el ministerio ... que dirige Yolanda Díaz, por lo que considera «recortes» a las prestaciones de los mayores de 52 años. Los morados, que hasta hace tres meses formaban parte del Gobierno de coalición, aplicarán al nuevo Ejecutivo PSOE-Sumar de esta forma su primera derrota de la legislatura. La formación que dirige Ione Belarra, en cambio, ha apoyado la prórroga de las medidas anticrisis y del llamado decreto omnibús tras llegar a un acuerdo in extremis con el PSOE que incluye la prohibición de los deshaucios para las familias vulnerables hasta 2028.

Así lo había comunicado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en declaraciones a los medios en el pasillo del Senado, cuando faltaba una escasa media hora para que se cerrara el plazo para la votación telemática de los puntos del día. Las medidas anticrisis se tramitarán, de ese modo, como proyecto de ley en un plazo de seis meses, como asegura la diputada de los morados, con el objetivo de que cada grupo pueda introducir las enmiendas parlamentarias que considere convenientes. Un hecho que podría arrastrar tambien a Junts al sí y salvar este decreto.

Los morados también habían planteado al Gobierno la necesidad de limitar al 2% el incremento anual de los alquileres, tanto para los contratos en vigor como para los nuevos, y de topar el margen comercial de los grandes supermercados para controlar el precio de los alimentos. El partido mantiene estas demandas y seguirá planteándolas durante el trámite parlamentario del decreto. «Creo que seria bueno para la salud mental de este país que las negociaciones de las medidas tan importantes no se cerraran media hora antes del fin de la votación», ha bromeado la exministra de Trabajo, que también ha avisado de que «no solo la izquierda sostiene a este Gobierno, también partidos de derechas».

El decreto prevía que el subsidio de desempleo suba de 480 euros a 570 en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes (y sea compatible con los primeros 150 días de trabajo). Además, prevé que cualquier trabajador pueda acumular los días de permiso de lactancia (hasta ahora era así solo si lo decía el convenio sectorial).

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había sido la encargada de defender, por parte del Gobierno, el segundo de los reales decretos que se votan este miércoles en la sesión extraordinaria del Congreso que, por obras de mantenimiento, se celebra en el Senado. «Ustedes hoy van a decidir si quien percibe un subsidio de desempleo cobra 480 o 570 euros al mes, casi cien euros más, si anteponen los intereses de su partido a los intereses de los españoles», ha zanjado durante su intervención en el pleno del Senado, dirigiéndose, no solo a Podemos o a Juntso, también al PP y, más concretamente, al su portavoz, Miguel Tellado. «Usted y yo venimos de la misma comarca, la de Ferrol, y tenemos amigos en común. Tenemos que tener en cuenta al votar que el desempleo no entiende ni de izquierdas ni de derechas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que ustedes anteponen sus siglas a la gente», ha finalizado la líder gallega.

Ampliar Yolanda Díaz interviene en la sesión de este miércoles del Congreso celebrada en el Senado. EFE

La líder gallega ha denunciado sobre la tribuna que las críticas a estas medidas «evoca los tiempos de Dickens» y atribuye a PP y Vox «un falso constitucionalismo» al rechazar la propuesta. También niega que la subida de la cuantía por desempleo desincentive la búsqueda de trabajo, algo que ha definido como «un mantra». «Estos tópicos culpabilizan a las propias personas desempleadas y a un sistema que, como algunos dicen, les parece demasiado generoso», ha apostillado. La líder gallega ha defendido que estas ayudas no son una política de empleo, «son un derecho Constitucional».

Los morados habían denunciado hasta última hora de esta mañana que el PSOE no se ha puesto en contacto con ellos ni respondido a las peticiones que les hicieron llegar por escrito el pasado viernes. «Creemos que es mejorable, nos preocupan los recortes a las personas mayores de 52 años. Nos piden que votemos a favor del decreto y traguemos, cuando afecta a un colectivo vulnerable. Y si no sale, pondrán la carga de la culpa en nosotros. Son un Gobierno en minoría que no escucha», ha dicho la diputada de Podemos Noemí Santana, que ha pedido a Díaz que «reconozca el error y revierta el decreto».

«Tal vez es que en realidad no buscan mejoras, sino presentarse ante su electorado como si fuesen más puristas, más esencialistas, con el valor supuestamente más radical», les ha respondido Marta Lois, portavoz parlamentaria de Sumar, durante su turno de intervención.

Y es que en la bancada de Sumar el enfado con la decisión de sus excompañeros de tumbar el decreto del desempleo era evidente. El diputado Íñigo Errejón clamó contra dicha maniobra de forma vehemente en los pasillos del Senado, a poco meno de media hora que se celebrase la votación. «El voto compartido entre PP, Junts y Podemos ha dejado caer el conjunto de medidas sociales. 700.000 personas que están en desempleo se van a quedar sin cobrar 90 euros más al mes. Es una tremenda irresponsabilidad que no le produce daño al Gobierno ni a Sumar, se lo hace a los trabajadores», ha afirmado.

Desde el PSOE se han alineado con la postura de sus compañeros de coalición y mantienen los mismos argumentos de que «votar en contra de este decreto es votar en contra de los intereses de los desempleados», ha dicho durante su intervención la diputada socialista Esther Peña, que ha personalizado sus críticas en el PP. «Les recuerdo a todos los que hoy no quieren apoyar esta norma que la conciliación no es un capricho, es un derecho», ha zanjado.

Los populares, por su parte, han criticado que el Gobierno haya optado por el real decreto ley para la tramitación de este proyecto. La diputada Irene Garrido ha centrado su crítica más en los aspectos técnicos que en su contenido, y ha respondido a Díaz, en su alusión a Tellado, que «los vecinos de la comarca de Ferror están orgullosos de tenerle como vecino».

Votación de infarto

Antes del inicio del pleno, Díaz pedía al resto de grupos parlamentarios tener «altura de miras» para dejar a un lado «los intereses partidistas» y apoyar el decreto anticrisis y la reforma del subsidio de desempleo. La líder de Podemos y exministra, Ione Belarra, en cambio, ha recordado al PSOE que si quiere su voto para decretos tiene que sentarse a una «negociación real» porque no les apoyarán «a cambio de nada», al tiempo que ha señalado que el presidente Pedro Sánchez está equivocado si cree que solo manda él, dado que su Gobierno está en minoría y necesita pactar.

Por su parte, tanto PNV, EH Bildu, ERC, Coalición Canaria como BNG, han confirmado desde la tribuna, durante su turno de fijación de postura, su voto favorable a este real decreto ley. Vox, PP, UPN y Podemos se mantienen, por su parte, en el no, sumando un total de 176 votos negativos y 166 favorables despues de que Junts finalmente no votara.