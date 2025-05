El Gobierno convierte el 'no' a sus decretos en un ataque a la ciudadanía

«No solo son solo unos decretos. Los ciudadanos van a comprobar hoy si los representantes están aquí para facilitarles la vida o para dañarles ... si con ello creen que con ello dañan también al Gobierno». Con estas palabras ha iniciado hoy el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, su intervención en el largo, relevante e incierto pleno del Congreso que debatirá la convalidación de los tres primeros reales decretos leyes aprobados por el Ejecutivo en esta legislatura.

La jornada ha comenzado sin que existan garantías de éxito para la coalición formada por el PSOE y Sumar. Junts, el más díscolo de sus socios, no se ha movido de momento de su no a las tres normas a pesar de la disposición del Gobierno a «explorar sus perímetros», en palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Podemos pone pegas tanto al texto que prorroga parcialmente las medidas anticrisis como al que recoge la reforma del subsidio de desempleo, y reprocha al Ejecutivo que no haya hecho el mínimo esfuerzo negociador. Y el PP, que se ofreció a una abstención en la prórroga del 'escudo social' si se aceptaban medidas como la deflactación del IRPF, ya ha dejado claro que no saldrá al «rescate» de Sánchez sin que se acepten sus propuestas.

La mayoría de los aliados parlamentarios del Gobierno ya ha adelantado su apoyo, pese a reprochar la falta de diálogo y denunciar el abuso de una forma de legislar, mediante real decreto ley, que solo permite votar sí o no (aunque con posterioridad los textos puedan tramitarse como proyectos de ley y enmendarse en un proceso que, en ocasiones, puede durar más de un año) y en el que los socialistas tienen a entremezclar asuntos más o menos discutidos con otros -como la subida de las pensiones- a la que el grueso de los grupos parlamentarios encuentran difícil oponerse. Incluso la portavoz de Sumar, Engracia Rivera, criticó estos usos.

Sin el apoyo de Junts y sin Podemos, en todo caso, las tres normas decaerán. «Cada persona que nos ve y nos escucha sabe que si hoy fallamos, si ustedes fallan -ha insistido Bolaños- mañana sube la factura de la luz, su pensión mañana baja, deja de poder acceder gratuitamente al transporte público y tiene que gastar más en el supermercado». «Ruego a sus señorías -ha añadido con un toque dramático- que comprendan la importancia que tiene el voto que tienen que emitir; ustedes están aquí para facilitar la vida de la gente y no para perjudicarles con politiquería»

El ministro ha recordado también que de la aprobación de los decretos depende también el desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos porque en ellos se desarrollan buena parte de los compromisos adquiridos en el plan de recuperación y resiliencia. Junts no ha intervenido en el primer debate, el del real decreto ley ómbinus -que aborda cuestiones de distinta índole, en el ámbito de la justicia, de la función pública, la administración local y el mecenazgo-, a pesar de que en él se incluye una disposición que, a su juicio, puede dificultar la aplicación de la ley de amnistía; Podemos ha anunciado que, en este caso, votará a favor. Y el PP se ha ratificado en su 'no'.

El portavoz popular, Pedro Huguet, ha advertido de que el único responsable de que la UE decida no desembolsar la citada partida de los fondos de recuperación es el Gobierno, que la legislatura pasada no fue capaz de cumplir con las reformas planteadas y ahora las incluye amalgamadas en un real decreto ley que ha calificado de «chapuza jurídica». A su juicio, además, el texto ni siquiera se ajusta a los compromisos adquiridos.