Junts: «Recuerden que estamos aquí por Cataluña, no por ustedes, ni por el Reino» En una intervención dura y sin referencias a la amnistía, Nogueras ha acusado al Gobierno de no cumplir. «Hagan el real decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts»

Junts utilizó su intervención, la única, en el debate del tercero de los reales decretos que se votan este miércoles en la sesión extraordinaria del ... Congreso para cargar contra el Gobierno con dureza, acusándolo de no cumplir e insistir en que su formación no apoyará el texto si el Ejecutivo no incluye otros asuntos. «En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el real decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts», reclamó su portavoz, Miriam Nogueras.

Sin citar la amnistía, la diputada achacó al PSOE que Junts haya llegado «a una situación límite para que algunos hayan entendido que no daríamos nuestros votos a cambio de nada«. Los de Puigdemont apuntaron a que debe ser antes de la aprobación de los reales decretos cuando se negocie, no después del Consejo de Ministros. «Algunos han confundido negociar y pactar con dialogar», reclamó. Entre las razones que aduce Junts para dar plantón al PSOE se encuentra el «retroceso a nivel de financiación», que supone «consolidar el café para todos». «Estamos aquí para cambiar la relación entre Cataluña y España, no para perpetuarla. Nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña para el progreso de Cataluña. Recuerden que estamos aquí por Cataluña, no estamos aquí por ustedes, ni por el Reino», declaró. Entre las propuestas de Junts para el decreto, figura que aquellas empresas catalanas que cumplan la ley deben poder tener incentivos fiscales, que el transporte público bonificado lo tiene que asumir íntegramente el Estado o que en materia de Justicia, los fondos se han distribuido de manera no equitativa. « Lo que se hizo de mala fe en 2017, se revierte». «No pueden decirnos que nosotros decidimos perder 10.000 millones de euros porque esa es su responsabilidad», añadió. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue el encargado de defender en nombre del Ejecutivo el tercero de los reales decretos. «Un Gobierno no se caracteriza por las crisis a las que se enfrenta, sino cómo elige afrontar la crisis que aborda», defendió durante la exposición del Real Decreto-Ley 8/2023, con el que se debaten medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Gaza, así como para paliar los efectos de la sequía. «No sólo se somete a esta Cámara un real decreto ley, sino una política que hace posible un crecimiento económico con un refuerzo de nuestra calidad de vida», afirmó Bolaños, enumerando los logros económicos del Gobierno de coalición que, a su juicio, justificarán la movilización de 3.800 millones adicionales de ayudas directas y bonificaciones y ha recordado que ya se han movilizado 47.000 millones de euros. Los puntos clave del decreto ley que configura el octavo paquete de medidas anticrisis abarca los impuestos de la luz y el gas, el IVA de los alimentos básicos, el descuento en transportes, los desahucios y el bono social, los impuestos a la banca y las energéticas o la cesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aunque al igual que los dos decretos anteriores, también está en el aire, este es el único que estaría dispuestos a apoyar el PP con una abstención siempre que se hubieran incluido en él la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros o la rebaja del IVA a la carne y el pescado. «Apostemos por esta forma de hacer política, para que nuestro país sea un país mejor», imploró. Escudo social «poco ambicioso» En contra vuelve a tener a Podemos que, al igual que Junts, tampoco votará de este decreto. Los morados acusaron al Ejecutivo, en boca de su diputada Lilith Verstrynge, de ser poco ambicioso. «Sabemos que el escudo social funciona. Si algo funciona, la cuestión no es solo mantenerlo, sobre todo, mejorarlo». señaló la portavoz morada, enumerando medidas como el tope al gas, el tope al 2% de los alquileres o la gratuidad del transporte público. «Nos costó mucho arrancar estas medidas al PP, sorteamos muchísimas excusas», afirmó Verstrynge, e instó al ministro Bolaños a convocar un Consejo de Ministros «mañana mismo» para solucionarlo. «Es triste ver la falta de ambición y que en vez de un escudo social reforzado lo que traen ustedes está recortado. Deberíamos estar hablando de cómo ensancharlo», añadió. En la misma línea que Podemos, que exigió que muchas medidas incluidas en el decreto deberían convertirse en definitivas, el resto de grupos se esforzó en rebajar el optimismo sobre la marca de la Economía expuesto por el Gobierno. «No hay crecimiento económico posible si este se produce a costa del empeoramiento de la vida de la gente», afirmó Mertxe Aizpurua, de EH Bildu. Por el lado del PNV, la diputada Idoia Sagastizabal, insistió en la necesidad de una reforma estructural en materia tributaria y reprochó al Gobierno no haberse dado cuenta de que «la aritmética no es la de la legislatura anterior». Por parte del PP, Jaime de Olano Vela tiró de la actuación de Nogueras para arremeter contra el Ejecutivo. «Esto es el Gobierno de coalición progresista del PSOE y 25 partidos más. España no merece este espectáculo deplorable», expuso el diputado popular, recordando las palabras de Alberto Núñez Feijóo tras la investidura de Sánchez. «Cuando el independentismo le falle y la legislatura le supere, no nos busque», afirmó De Olano. «¿Hasta donde están dipuestos a llegar para complacer a la señora Nogueras para que haya españoles de primera y españoles de segunda?», preguntó el portavoz del PP, para confirmar su 'no'. Precisamente, este era el único decreto que estaría dispuesto a apoyar el PP con una abstención siempre que se hubieran incluido en él la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros o la rebaja del IVA a la carne y el pescado. Así, Jaime de Olano pidió al ministro Bolaños que proponga un nuevo decreto ley que incluya estas exigencias.

