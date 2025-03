El giro LGTBI del PSOE reaviva el choque interno y la guerra feminista con Sumar y Podemos

Las decisiones adoptadas por el PSOE en materia de igualdad en el 41º congreso federal celebrado en Sevilla -borrar de las siglas LGTBIQ+ las referencias ... al término 'queer' y las alusivas al género indefinido y prohibir la participación de mujeres trans en categorías deportivas femeninas- han reabierto la brecha entre las distintas corrientes del feminismo y soliviantado a Sumar y Podemos.

La postura finalmente adoptada por los socialistas después de que se impusiera el sector feminista 'clásico' del partido que considera que las posiciones de estas minorías no son compatibles con la defensa por la igualdad plena de las mujeres, choca de frente con la posición que defiende su socio en el Gobierno de coalición, que aboga por la defensa de los derechos de las mujeres trans. El pulso hunde sus raíces en el que ya mantuvieron dentro del Gobierno la exvicepresidenta Carmen Calvo, con un reseñable papel en el cónclave de Sevilla, y quien la sucedió al frente de Igualdad, la exministra de Podemos Irene Montero. Pero la polémica se mantiene de lleno incluso dentro de las filas socialistas. El secretario de política LGTBI, Víctor Gutiérrez, garantizó este lunes que su partido continuará trabajando por los derechos y libertades de «todas las siglas del colectivo sin excepción» y llegó a asegurar que «se han decidido por votación unas cosas», pero que «el sentir de gran parte de la militancia y de la inmensa mayoría» de las personas que votan al PSOE «es otro». «Se propuso añadir el plus y no ha salido, por tanto no se añade nada, que es muy diferente a eliminar», matizó, no obstante.

«No vamos a permitir ningún retroceso en materia LGTBIQ+», sostienen en las filas de Sumar tras calificar de «grave retroceso» el giro sobre el colectivo LGTBI del PSOE y lanzar su advertencia como integrantes del Gobierno. Pero más allá de reiterar su «radical posicionamiento» sobre lo que consideran «abrir la puerta a perder derechos», los magentas no contemplan la adopción de medidas o acciones concretas sobre este asunto y se limitan a denunciar que a «la ola de la extrema derecha no se le combate ni comprándole los marcos ni los discursos ni las medidas», sino con un feminismo «transformador».

Más contundentes se muestra Podemos, que descalifica la decisión de los socialistas como «transfobia». «Esto no es feminismo clásico, es odio, lleva mucho tiempo desplegándose y causando mucho dolor», lamentó este lunes la eurodiputada Isa Serra. En la misma línea, la hoy eurodiputada Irene Montero avisó contra «el peligroso mensaje de que el partido que nos gobierna, y su presidente, no reconocen la existencia de muchas personas y que no van a garantizar sus derechos».

Precisamente, fue con Montero al frente Igualdad cuando se aprobó la ley llamada a reforzar los derechos de las personas transexuales, con el 'sí' del PSOE, el que desató una ola de indignación en el feminismo tradicionalmente afín a los socialistas. «La personas trans van a seguir existiendo y conquistando derechos», subrayó este lunes la exministra.