Sánchez se proclama «más fuerte que nunca» y llama al PSOE a un combate «histórico»

Pedro Sánchez llamó este domingo al PSOE a activar desde ya el modo de combate con la vista puesta en unas citas electorales que, ... sobre el papel, aún se vislumbran lejanas. Después de dos días de un congreso federal de carácter netamente defensivo, en el que los socialistas se presentaron a sí mismos como víctimas de una «cacería humana» de la que participa incluso el Poder Judicial, el presidente del Gobierno esgrimió ante los suyos que ganar a la ultraderecha «y a la derecha rehén de esa ultraderecha» se ha convertido en una «responsabilidad histórica». «No solo por nuestro país –llegó a decir–, sino por toda la socialdemocracia».

Dicen en el entorno del jefe del Ejecutivo que «los liderazgos se asientan sobre estados de ánimo» y que el cónclave celebrado en Sevilla ha resultado en ese sentido satisfactorio porque, dado el clima político, las dificultades objetivas a las que el Gobierno se enfrenta cada día en el Parlamento con sus socios y la frustración de ver cómo las causas que se le agolpan en los tribunales opacan una gestión económica que arroja datos muy positivos, existía un riesgo de «desmoralización» que se ha sorteado.

El partido ha respondido con un cierre de filas claro que tuvo reflejo en la votación de la nueva ejecutiva. Casi un 90% de los delegados respaldó a una dirección federal que seguirá pilotada en lo político por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en lo orgánico por Santos Cerdán, después de haber sido señalado hace pocos días por el «nexo corruptor» del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, como perceptor de una mordida de 15.000 euros. Son cinco puntos menos de apoyo que hace tres años, pero un porcentaje en todo caso elevado.

El PSOE, golpeado también en el último mes por la desafección hacia la política que ha provocado entre buena parte de la ciudadanía la polémica gestión de la DANA, ha exhibido en Sevilla espíritu resiliente. Pero es Sánchez quien realmente ha demostrado estos años capacidad para tirar anímicamente del carro. Pocos creían que en 2023, después de unas elecciones autonómicas en las que el PSOE perdió buena parte de su poder institucional, superaría con éxito su arriesgada apuesta de convocar de inmediato unas generales adelantadas. Y lo logró. Por eso, su 'pájara' de abril, cuando amenazó con dimitir tras conocerse que un juez había abierto diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez, sumió a todos en la zozobra.

Fuente de esperanza

Este domingo –después de meses en los que a esa causa, ampliada, se han unido las que afectan a su hermano, al fiscal general del Estado o a su exsecretario de Organización, el ministro José Luis Ábalos– dejó claro que no volverá a flaquear, se reafirmó en su decisión de presentarse para ganar en las generales de 2027 –«Tengo más ganas, más ilusión y más fuerza que nunca», aseguró– y pidió a todo el partido que dé «un paso al frente».

«Podría pensarse que si nos atacan es porque se sienten fuertes y nos ven débiles pero creo que es justo al revés –alentó–, porque saben que el PSOE se ha convertido en una fuente de esperanza para millones de personas en este país y no solo en este país; hay fuerzas progresistas en toda Europa que nos ven como ejemplo a seguir. Y lo somos porque el modelo español es un éxito y tenemos que reivindicarlo y decirlo todo los días», se congratuló.

El cónclave de este fin de semana tenía, al margen de la pretensión de reforzar al Gobierno en un momento complejo, un objetivo práctico: poner en marcha la maquinaria de renovación de liderazgos territoriales para tratar de llegar en las mejores condiciones posibles a los próximos comicios. Aunque, a día de hoy, el panorama no está excesivamente despejado. Ferraz tiene sus favoritos claros para distintas autonomías –el ministro Óscar López para Madrid o la ministra Pilar Alegría en Aragón–, pero no ha sido capaz de resolver el dilema andaluz, quizá el más relevante. El líder de la que fuera la federación más poderosa del partido, Juan Espadas, está muy tocado. Nadie le ve capaz de presentar una alternativa sólida al actual presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, pero tampoco la dirección federal le encuentra un sustituto claro.

En todo caso, Sánchez no quiso entrar aún en pormenores, pero sí pidió a todo el partido que se ponga la pilas teniendo claro que la «prioridad» debe ser «ganar». «Aquí no solo se viene a soñar utopías: aquí se viene a hacerlas realidad», dijo. «Vencerlos no será fácil. Algunos creerán que es una misión imposible. Y tal vez sea cierto –admitió–. Pero no menos cierto es que esta no sería ni la primera ni la segunda vez que transformamos metas imposibles en una realidad», concluyó.