Pérez-Dolset, del 'top' mundial de los videojuegos a escudero de Leire Díez

¿Cómo uno de los empresarios españoles que más lejos llegó en el mundo acaba convertido en escudero de la supuesta 'fontanera' socialista? ¿Cómo el ... emprendedor que creó un emporio presente en 70 países y con más de 1.700 empleados ha terminado ejerciendo de guardaespaldas improvisado de Leire Díez ante las bravuconadas de Víctor de Aldama? Todo, dicen los que le conocen, es fruto de su obsesión vital por destapar las supuestas «cloacas del Estado». Las que, según viene denunciado desde hace nueve años, le llevaron a la ruina.

Javier Pérez Dolset (Jaén, 1969), licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y en Empresariales Europeas por la de Humberside (Reino Unido), entró en la historia en 1998 como el creador del único videojuego 'made in Spain' que ha triunfado a nivel planetario: 'Commandos'. Ese año, este emprendedor, entonces un visionario que ya venía de otros proyectos familiares, fundó Zed Worldwide, una compañía de servicios, tecnología y contenidos avanzados que enseguida se convirtió en una hidra con empresas de todo tipo como Mediatrade, Ilion Animation Studios, la universidad tecnológica U-Tad o Zed+.

Pero el sueño acabó de forma abrupta con la quiebra de Zed en 2016 y una deuda de 300 millones. Ese proceso de insolvencia acabó derivando en un procedimiento judicial contra él. El fiscal anticorrupción José Grinda (la bestia negra de Pérez Dolset y uno de los objetivos de la reunión con Alejandro Hamlyn que dirigía Leire Díaz) desató la 'operación Hanta' con acusaciones de insolvencia punible, fraude de subvenciones, administración desleal y tráfico de influencias. La Fiscalía sostenía que entre 2010 y 2016 el emporio habría captado cerca de 70 millones de dinero público de forma irregular. Al empresario se le acusó de haber desviado al extranjero un centenar procedente de créditos blandos y subvenciones entre 2010 y 2015.

Pérez Dolset acabó en la cárcel unos días en 2017 por aquellos cargos, que todavía no se han juzgado. Y a su salida de Soto del Real era otra persona. Ya no se trataba de recuperar una fortuna y un emporio que sabía que no iba a volver. Había decidido dedicar su vida y lo que le quedaba de su fortuna (asegura haberse gastado cinco millones) a lavar su nombre y, sobre todo, a tratar de probar que había sido víctima de una conjura con participación de «las cloacas del Estado» y las mafias policiales durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Contra un magnate ruso

Acusó a un conocido grupo de comunicación de haberse conchabado con el excomisario Villarejo para robarle su empresa a cambio de información para hundir a los Pujol o Artur Mas, pero aquella denuncia acabó en nada. Tampoco llegó a ningún sitio su denuncia contra el empresario ruso Mikhail Fridman, al que acusó de la despatrimonialización e insolvencia de Zed Worldwide. Al final, el magnate quedó exonerado.

Pero esos reveses judiciales no hicieron más que espolear la teoría de Pérez Dolset de que estaba siendo víctima de una conjura empresarial, política y judicial. Y a partir de ahí comenzó a rodearse de cualquiera que le escuchara o con el que compartiera interés por desenmascarar esas supuestas «cloacas» de la época del PP. En ese ecosistema conoció y se hizo íntimo amigo de Leire Díez.

Ya para entonces estaba defendido por Jacobo Teijelo, uno de los abogados que mejor relación tiene con Ferraz. El empresario, que en la actualidad lidera una suerte de agencia de información de víctimas de tramas ocultas y que se jacta de manejar todo tipo de dossieres, no oculta que ha facilitado datos sensibles a Ferraz. En los metadatos de los informes de comparecientes propuestos por el PSOE en comisiones de investigación sobre las 'cloacas' ha aparecido su nombre. Sesiones en las que además los socialistas han sacado a colación el nombre de Grinda.

Antes en la sombra y ahora bajo el foco como supuesto colaborador de la fontanería de Ferraz, su entorno avisa de que no va a cejar en un empeño que, según cuantifica él mismo, le ha llevado a disponer de información de 167 causas judiciales, tres millones de documentos y cientos de horas de grabación con y sobre altas instituciones del Estado. Seguirá «sean cuales sean sus compañeros de viaje o aliados temporales»… Desde Sandro Rosell, que también se declara víctima, a la corte de Carles Puigdemont en Waterloo.