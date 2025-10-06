HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
Begoña Gómez y Pedro Sánchez Chema Moya/Efe

Peinado ofrece a la Complutense personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por el 'software'

El juez apunta a que la institución es presunta víctima de la «apropiación indebida» porque la herramienta informática era de su propiedad

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:19

Comenta

El juez Juan Carlos Peinado ha ofrecido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por la supuesta apropiación indebida ... del 'software' que la mujer de Pedro Sánchez -sostiene el instructor- incorporó a su empresa privada a pesar de que la misma había sido pagada por patrocinadores de su Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) a condición de que fuera titularidad centro académico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  3. 3 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  4. 4 «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  5. 5 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  6. 6 Creer en Extremadura
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  9. 9 El PSOE despide conmocionado a Vara
  10. 10 El hombre que renunció a atacarnos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Peinado ofrece a la Complutense personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por el 'software'

Peinado ofrece a la Complutense personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por el &#039;software&#039;