HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Efe

El juez Peinado cita a Begoña Gómez para notificarle su juicio con jurado

El instructor ha señalado que su asistencia es obligatoria pero la defensa valora que delegue en su abogado

A. Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:07

Comenta

Begoña Gómez está este lunes citada por sexta ocasión en los tribunales madrileños de Plaza de Castilla. En esta ocasión ha sido llamada para que ... el juez Peinado, encargado de instruir las diferentes causas que pesan sobre ella y que conllevan cinco delitos penados con prisión –tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación –, le notifique su decisión de que en caso de que sea procesada sea mediante un juicio con jurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  5. 5 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  6. 6 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  7. 7

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  8. 8 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  9. 9 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  10. 10 «Soy Guillermo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El juez Peinado cita a Begoña Gómez para notificarle su juicio con jurado

El juez Peinado cita a Begoña Gómez para notificarle su juicio con jurado