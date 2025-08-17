HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
Santiago Abascal, durante su visita al Vaticano en 2019 para entrevistarse con el cardenal ultraconservador Robert Sarah Vox

La paradoja de Vox: A Dios rogando y con el mazo dando

Las críticas del «católico» Abascal a los obispos se enmarcan en la batalla cultural para imponer las tesis ultraconservadoras

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

«Soy católico, pero tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer». Las palabras de Santiago Abascal, con las que justificó su inédita arremetida ... contra «parte» de la jerarquía eclesiástica tras las críticas de la Conferencia Episcopal a la moción aprobada en Jumilla (Murcia) para vetar los ritos islámicos en el polideportivo municipal, encierran en sí mismas la gran paradoja de Vox, que se alimenta de un electorado mayoritariamente creyente y/o practicante (el 75% de sus votantes se declara católico, según el último barómetro del CIS), pero a la vez se permite, de forma cada vez más desacomplejada, criticar a los obispos con argumentos similares a los que utilizaba en su día para desacreditar al PP como la 'derechita cobarde'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  2. 2 El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
  3. 3 Carreteras cortadas este sábado por los incendios en Extremadura
  4. 4 El incendio de Burguillos del Cerro quema 1.000 hectáreas y sigue activo
  5. 5 El 112 pide ayuda para localizar a un desaparecido durante su viaje de Francia a Extremadura
  6. 6 El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
  7. 7 Así salvó el Infoex un cortijo cerca de Campillo de Llerena
  8. 8

    «Preparé este plato para una famosa gastrónoma y alucinó»
  9. 9 Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 43 grados este sábado
  10. 10 La Guardia Civil abre una investigación sobre los incendios de Cuacos y Aliseda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La paradoja de Vox: A Dios rogando y con el mazo dando

La paradoja de Vox: A Dios rogando y con el mazo dando