Más País, Mès per Mallorca, PDeCat y Vox se enfrentan a posibles multas por donaciones irregulares

Más País, Mès per Mallorca, Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat) y Vox incurrieron en faltas relativas a donaciones irregulares y podrían enfrentarse a multas, según ... se desprende del informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019 y que el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó este jueves.

En el caso de la formación que dirige Íñigo Errejón, el incumplimiento se produjo por aceptar donaciones de personas físicas mientras que en el de Més per Mallora, Partit Demòcrata y Vox se trata de donaciones finalistas. Este último partido, además, aceptó donaciones no identificadas, según recoge el documento.

Por otro lado, otros tres partidos incumplieron el deber de colaboración el el Tribunal de Cuentas lo que podría constituir infracciones leves. Se trata de Nueva Canarias -por no atender los requerimientos de información y documentación justificativa relativos a las cuentas anuales-, el PNV -por no atender los requerimientos relativos a la fiscalización de la contratación formalizada- y UPN -por no atender los requerimientos relativos a la fiscalización del sistema de prevención de riesgos penales-. En los tres casos incumplieron el artículo 19.1 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, que obliga a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones sean requeridos en el ejercicio de la función fiscalizadora.

De manera conjunta, los partidos políticos percibieron 555 millones de euros de financiación pública en 2018 y 2019. Si bien todas las formaciones presentaron sus cuentas correspondientes a estos dos ejercicios, en 2018 sólo el 76% lo hizo dentro de la plazo, mientras que en 2019 cayó hasta el 56%.

En concreto, las cuentas anuales de Nueva Canarias se remitieron con más de tres y dos años de retraso, respectivamente. Por su parte, EH Bildu presentó las cuentas anuales consolidadas (no las individuales de cada partido federado) con más de tres meses de retraso e Izquierda Unida incurrió en 46 y quince días de retraso en 2018 y 2019, respectivamente.

Por otro lado, y pese a que en estos dos años las formaciones políticas ya estaban ya obligadas a incluir en sus cuentas anuales la totalidad de la actividad económico-financiera desarrollada en el ámbito territorial local, seis partidos políticos no habían integrado aún una parte de la actividad de sus organizaciones locales: BNG, EH Bildu, Izquierda Unida, Partido Aragonés, PNV y PSOE.

Por último, seis partidos -Teruel Existe, Foro de Ciudadanos, Más País, Convergencia Democrática de Catalunya, En Marea e Iniciativa per Catalunya-Verds- presentaban un patrimonio neto negativo al cierre de 2019. En el caso de los tres últimos, el desequilibrio patrimonial ha producido que se hallen inmersas en situaciones concursales, previas a su disolución.