El ex número dos de Interior en la etapa de Rajoy niega la 'Operación Cataluña'

La comisión de investigación en el Congreso sobre la 'Operación Cataluña' -uno de los requisitos que tanto Esquerra como Junts impusieron al PSOE para ... la investidura de Pedro Sánchez- inició este martes su andadura en la Cámara baja con las comparecencias del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el exjefe de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Ante las preguntas de los portavoces parlamentarios ambos negaron la existencia de una trama organizada desde el Ministerio de Interior durante la presidencia de Mariano Rajoy para atacar al independentismo, ya fuera mediante investigaciones policiales o por la filtración de bulos. Poco más de sí dio la sesión. Ambos comparecientes se encuentran imputados, en el 'caso Kitchen', una operación que supuestamente usó recursos públicos para robar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas las pruebas que tendría sobre la financiación ilegal del partido. Martínez en esta causa se enfrenta a una pena de 15 años de prisión, los mismos que la Fiscalía solicita para el exministro Jorge Fernández Díaz.

Uno y otro se negaron a responder a casi todas las preguntas que se les formularon, que fueron especialmente vehementes por los representantes de Junts y Esquerra. El ex secretario de Estado de Seguridad sí fue algo más locuaz pese a insistir una y otra vez que no respondería a nada relacionado con las causas en las que está investigado. Ante las preguntas de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Martínez negó que se hubiese ordenado el espionaje a miembros de la formación morada y de una financiación irregular a través de Venezuela que tras años de instrucción fue finalmente descartada por la Audiencia Nacional. La número uno de Podemos aludió a mensajes entre el antiguo número dos de Interior con el ex comisario Enrique García Castaño, en el que el primero escribió en referencia a los diputados de la formación izquierdista: «Cago en la puta, alguno tiene que ser chungo».

El ex director operativo de la Policía nacional Eugenio Pino fue ya contundente al inicio de su declaración: «Pierden el tiempo, no pienso declarar nada en esta comisión política». Pino solo se alteró ante las preguntas del portavoz de Esquerra. Sobre todo cuando Gabriel Rufián habló de sus «camaradas que persiguen a gente inocente». El ex mando policial reprochó al diputado independentista usar expresiones que muestran una «formación rara en su juventud». «Eso de camarada», ironizó Pino. «Si digo camarada es porque le jode», contraatacó Rufián.