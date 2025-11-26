HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EFE

Nueva andanada de Ábalos contra el Gobierno, acusa a Díaz de uso indebido de su vivienda oficial

El exministro socialista reta a la vicepresidenta segunda a «aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias, podía ser usada por otras personas sin derecho a ello»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:18

Comenta

Nueva andanada del exministro socialista José Luis Ábalos contra el Gobierno en vísperas de declarar ante el Tribunal Supremo, que le podría privar de libertad ... al decretar su ingreso en prisión preventiva. El que fuera número dos del PSOE ha reprochado a su antigua compañera en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le llamase «golfo» y le ha pedido que respete su «presunción de inocencia». De paso, ha retado a la dirigente de Sumar a aclarar el uso que hace de su vivienda oficial en el Ministerio y si alojó en él a personas «sin derecho a ello».

