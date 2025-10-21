Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más tras la crisis de los cribados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes una reforma integral del sistema de gestión del Servicio Andaluz de Salud ( ... SAS) tras los errores en el sistema de cribado destapados en los últimos meses. El presidente del ejecutivo andaluz ha insistido en que «va de cara», ha asumido «nuestro error» y ha recordado que «hemos empezado a aplicar el plan integral de cribado para corregir la situación a la mayor brevedad posible».

Moreno, que ha hecho este anuncio en un foro organizado por ABC Sevilla este martes, ha apuntado que «hemos detectado un problema y hemos creado un plan de choque, hemos actuado de manera sensata y coherente». Y entiende que «van a salir reforzados todos los programas de cribado».

Pero ha ido más allá. Porque, entiende, este hecho ha puesto en evidencia un problema de base que afecta el sistema general de gestión del SAS. «Hemos tomado conciencia de que el modelo tradicional del SAS no funciona de la manera más eficiente. Hemos aportado más recursos económicos y material, hemos multiplicado por dos el presupuesto en sanidad», pero no se han solucionado algunos problemas. Y es que «solo el SAS tiene más presupuesto que seis comunidades».

Por eso, «vamos a acometer una reforma en la gestión del SAS», ya que «hay que adaptarlo a la realidad y los retos andaluces». Por eso, se ha puesto en marcha una nueva estructura de trabajo, que contará con «expertos de Andalucía, de España y de Europa» para «dar el mejor servicio público». De esta forma, espera «desarrollar la digitalización» e introducir la inteligencia artificial para «agilizar el sistema».

Este proyecto tiene un periodo de desarrollo de 8 meses, al menos. El presidente andaluz ha apuntado que «si no da tiempo (en este periodo), daremos cuenta a los ciudadanos cuando lleguen las elecciones para que el siguiente gobierno, si se da el caso, tenga todos los datos y, si seguimos nosotros, continuar con ese trabajo».

Moreno, que entiende que «la sanidad es un problema global« que «todas las comunidades lo tienen», ha incidido en que «el SAS presta un buenos servicios, pero ni la sociedad ni las enfermedades ni la cartera de servicios de los años 80 son los mismos que ahora. Hay que romper una estructura que es excesivamente rígida», ha insistido.

Contratación masiva

Además de remodelación integral del sistema de gestión del SAS, el presidente andaluz ha anunciado también la contratación de 4.371 sanitarios más, 2.200 de ellos médicos, incluidos los MIR, «para dar la mejor asistencia sanitaria». Estas contrataciones serán, en muchos casos, casi inmediatas. De hecho, ha señalado que 2.292 de ellas serán antes de que acabe el año.

El presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que el próximo presupuesto, que se aprobará antes de defenderlo en el Parlamento andaluz, contará con 51.597 millones de euros, un 5,6% más que el año anterior, del que «casi un tercio irá para la sanidad».

Moreno ha recordado que durante su gobierno se ha «multiplicado por cuatro la inversión en infraestructuras y equipamiento» sanitario. «Por primera vez en la historia estamos por encima de la media nacional de gasto por habitante (con 1.765 euros en 2025); en el año 19 éramos los últimos», ha insistido.