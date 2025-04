Montero carga ahora contra las asociaciones de jueces y las acusa de alinearse con el PP

María Jesús Montero dio ayer su brazo a torcer y, después de más de 72 horas, pidió disculpas por haber puesto en cuestión el ... principio constitucional de presunción de inocencia con sus crítica a la sentencia absolutoria de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el 'caso Alves'. Pero un día después, la vicepresidenta primera ha cargado contra las asociaciones de jueces que el lunes, de manera unánime, y sin distinción entre conservadoras y progresistas, censuraron su planteamiento e hicieron una llamada a la prudencia y la «responsabilidad institucional» en las declaraciones de las autoridades políticas.

Montero ha argumentado que lo que ella pretendía era generar un debate acerca de algo que, a su juicio, tiene enorme importancia: «Cómo podemos no revictimizar y cómo podemos llevar la perspectiva de género a los juzgados» para que las mujeres no piensen que no sirve de nada denunciar. Y ha insinuado que la atención se ha desviado de manera deliberada hacia otro terreno por puro interés político. «Lo que ocurre siempre que aproximamos estos debates es que, por muchos canales -ha esgrimido-, se intenta evitar la cuestión de fondo, que es esta».

Entre esos «canales» la número dos del Ejecutivo ha situado también a los jueces. «A mí me llama la atención que tras una declaración como la que yo hice las asociaciones de jueces, de magistrados, salgan a criticarla. Me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político, otra persona perteneciente a los partidos políticos la que critica determinadas sentencias», ha recriminado durante una charla organizada en Sevilla por 'El Correo de Andalucía'.

Aunque no ha citado expresamente el PP, no hay duda alguna de que es a quien se refería porque ha aprovechado para hacer alusión a otras polémicas protagonizadas por esa formación, como el famoso mensaje en el que se congratulaba de ir a controlar el Supremo «por la puerta de atrás». También se ha referido a las recriminaciones de los populares al Tribunal Constitucional por la anulación de las condenas a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE.

No es la primera vez que el Gobierno, incluido el propio presidente, Pedro Sánchez, acusa a los jueces de connivencia con el primer partido de la oposición. Montero ha añadido que está convencida de que una «gran parte de los jueces de este país» realiza «un trabajo intachable», pero ha afeado que «determinados magistrados» hagan «pronunciamientos políticos» en contra de leyes como la amnistía o «determinadas ministras». Y, sin embargo, a continuación, ha defendido que el respeto entre los «distintos poderes del Estado» no debería ser óbice para poder «posicionarse en relación con una sentencia»; algo que el propio Consejo General del Poder Judicial reconoció ayer aunque advirtiera de que esas críticas deben realizarse siempre atendiendo a «la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones».