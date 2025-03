Moncloa envía por error a los medios todas las respuestas preparadas para el Consejo de Ministros

Moncloa descubre todas sus cartas y revela, tal y como se sospechaba, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no cabe ... la más mínima improvisación sea cual sea el asunto. Presidencia de Gobierno, por error, envió la mañana de este martes a los medios acreditados un correo electrónico titulado «argumentario y posibles preguntas (actualizado)» en el que se recogen doce archivos con respuestas muy tasadas a las preguntas -sobre todo relativas a temas de corrupción- que los periodistas pudieran realizar hoy a la portavoz Pilar Alegría o cualquier otro ministro que comparezca.

El mensaje -enviado a las 10:18 horas y al que media hora luego le siguió otro pidiendo que no se usara esta información- recoge doce archivos con diferentes cuestiones de actualidad y las respuestas que se deben de dar desde la mesa del Consejo de Ministros. Los temas, entre otros, son: Ábalos; las «declaraciones» de Aldama; «las acusaciones de corrupción, victimismo y cacería»; «ayudas DANA», «bulo» de Mazón sobre las ayudas de la DANA; el hermano del presidente; Begoña Gómez; el novio de Ayuso y la caída de Lobato; Muface; los presupuestos; o el pacto de inmigración. Moncloa, incluso, en ese listado incluye «posibles preguntas» sobre otros temas.

A la vista del orden de esos argumentarios, sin duda, la mayor preocupación en Presidencia son los temas judiciales que acosan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del propio Pedro Sánchez.

ALDAMA Este señor no tiene ninguna credibilidad. Su estrategia de defensa consiste en mentir, desviar la atención, sembrar dudas. Y lo hace para salir de prisión y para tapar sus actividades delictivas. ALDAMA Este señor no tiene ninguna credibilidad. Su estrategia de defensa consiste en mentir, desviar la atención, sembrar dudas. Y lo hace para salir de prisión y para tapar sus actividades delictivas. ALDAMA Este señor no tiene ninguna credibilidad. Su estrategia de defensa consiste en mentir, desviar la atención, sembrar dudas. Y lo hace para salir de prisión y para tapar sus actividades delictivas.

Las respuestas sobre las acusaciones del conseguidor Víctor de Aldama deben pasar por no nombrarle por su nombre y seguir insistiendo en que su palabra no vale nada. «Este señor no tiene ninguna credibilidad. Su estrategia de defensa consiste en mentir, desviar la atención, sembrar dudas. Y lo hace para salir de prisión y para tapar sus actividades delictivas», se lee en el mail interno de Moncloa, en el que se reitera que «estamos tranquilos y esperamos que la justicia ponga las cosas en su sitio».

Moncloa, a pesar de que insta a meter la coletilla del «respeto a las decisiones judiciales», en esos mismos documentos da órdenes de acusar al PP y Vox de estar detrás de estos sumarios y de presentar al Gobierno como víctima de una campaña lawfare que usa como ariete los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, 'Azagra'. «Creemos necesaria una reflexión colectiva sobre la estrategia de la derecha y la ultraderecha, que consiste en acosar a familiares de políticos progresistas y a los funcionarios que persiguen los delitos del entorno del PP», apunta el texto de Moncloa.

«PP y VOX están en una causa política evidente contra el Gobierno y contra el PG (presidente del Gobierno) , en una campaña de bulos y difamaciones contra el Gobierno, en este caso a través de Begoña Gómez. Solo hay que ver quién está detrás de las denuncias», abunda el argumentario.

DAVID SÁNCHEZ A lo largo de todo este proceso no se ha revelado el menor indicio de irregularidades por parte de las instituciones encargadas de investigarlas. DAVID SÁNCHEZ A lo largo de todo este proceso no se ha revelado el menor indicio de irregularidades por parte de las instituciones encargadas de investigarlas. DAVID SÁNCHEZ A lo largo de todo este proceso no se ha revelado el menor indicio de irregularidades por parte de las instituciones encargadas de investigarlas.

Sobre el hermano de Sánchez la consigna es salir en defensa de su trayectoria profesional y negar cualquier indicio contra él, eso sí luego de mostrar el «pleno respeto a los procedimientos y decisiones judiciales». Y dicho ello, a cerrar filas: «a lo largo de todo este proceso no se ha revelado el menor indicio de irregularidades por parte de las instituciones encargadas de investigarlas». «David Sánchez posee una trayectoria profesional dilatada y reconocida en el ámbito musical. Ha recibido formación en algunos de los centros más prestigiados del mundo (San Petersburgo, Milán o Siena) y ha sido, entre otras ocupaciones, director artístico del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo», se lee en uno de esos textos.

Atacar a la oposición

Las instrucciones de atacar a la oposición desde la rueda de prensa en la sede de Presidencia menudean en varios de los textos filtrados por error. «Este es un gobierno limpio, que ante cualquier atisbo de corrupción actúa extirpándolo de raíz. Porque hay dos formas de tratar la corrupción: Combatir o tapar; actuar o bloquear. Nosotros actuamos, y el PP tapa y bloquea, cuando no miente descaradamente para defenderse e intentar desviar la atención», se apunta en otra de las 'chuletas' preparadas para Pilar Alegría.

GONZÁLEZ AMADOR En el Gobierno, nos enteramos de las presuntas actividades delictivas del señor González Amador a través de la prensa. También por los medios supimos que el susodicho había ofrecido un pacto a la Fiscalía admitiendo esos delitos, y no al revés como explicó en un primer momento el jefe de gabinete de Ayuso. GONZÁLEZ AMADOR En el Gobierno, nos enteramos de las presuntas actividades delictivas del señor González Amador a través de la prensa. También por los medios supimos que el susodicho había ofrecido un pacto a la Fiscalía admitiendo esos delitos, y no al revés como explicó en un primer momento el jefe de gabinete de Ayuso. GONZÁLEZ AMADOR En el Gobierno, nos enteramos de las presuntas actividades delictivas del señor González Amador a través de la prensa. También por los medios supimos que el susodicho había ofrecido un pacto a la Fiscalía admitiendo esos delitos, y no al revés como explicó en un primer momento el jefe de gabinete de Ayuso.

El tema del novio de Ayuso es otro de los asuntos que, a la vista del mail filtrado, preocupan a Moncloa, sobre todo después de las informaciones de la pasada semana que apuntan a que el entorno de Presidencia filtró o ayudó a filtrar los datos confidenciales del proceso contra Alberto González Amador. La consigna es intentar borrar cualquier sombra de sospecha pese a los mensajes de Juan Lobato que señalan directamente a Moncloa. «En el Gobierno, nos enteramos de las presuntas actividades delictivas del señor González Amador a través de la prensa. También por los medios supimos que el susodicho había ofrecido un pacto a la Fiscalía admitiendo esos delitos, y no al revés como explicó en un primer momento el jefe de gabinete de Ayuso».

Las instrucciones son poner el foco desde el Consejo de Ministros en la presidenta de Madrid: «Que no nos desvíen. Hay que recordar que todo este tema surge porque la señora Ayuso miente sobre su pareja. Su jefe de gabinete distribuyó una información falsa relativa al procedimiento judicial contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fiscal general del Estado no hizo más que desmentir el bulo y aclarar que se trataba de una noticia falsa».