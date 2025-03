Los nuevos audios de imputados y testigos complican la defensa de Begoña Gómez

Entre la media docena de audios de interrogatorios de imputados y testigos que el juez Juan Carlos Peinado ha entregado a las partes en las ... últimas horas solo hay una comparecencia (la del rector de la Complutense, Joaquín Goyache) que no es claramente perjudicial para la defensa de Begoña Gómez en el proceso al que se enfrenta por tráfico de influencias y corrupción e los negocios. El resto de testimonios ante el magistrado durante los meses de julio y agosto, y a los que este periódico ha tenido acceso de manera íntegra, van a complicar mucho a la imputada mantener la tesis de que el 'boom' de su carrera académica nada tiene que ver con la llegada de Pedro Sánchez al poder.

Y es que la práctica totalidad de esas declaraciones ahora incorporadas a la causa en forma de archivos informáticos confirman que la investigada habría usado su posición, las instalaciones y personal de Moncloa o actos organizados por el propio Gobierno para hacer contactos, conseguir dinero para sus proyectos profesionales y lanzar su carrera.

Uno de los testimonios más incómodos para los intereses de Gómez fue el que prestó el pasado 26 de agosto ante el juez Leticia Lauffer, directiva de Wakalua, parte de Globalia, la matriz de Air Europea. Ella explicó que cuando a finales de 2019 le presentaron a la imputada en un acto en San Petersburgo ya lo hicieron como la «mujer del presidente». Wakalua acabó firmando un contrato para patrocinar uno de los proyectos de la esposa de Sánchez poco antes de que la aerolínea fuera rescatada por el Gobierno con un desembolso de 475 millones de euros para evitar su quiebre en la pandemia.

El 'número dos' de la Fundación La Caixa, Marc Simón, también admitió que conoció a la imputada como mujer del jefe del Gobierno y que lo hizo durante un evento convocado por el Ejecutivo central en 2018 contra la pobreza infantil al que ella acudió, no se sabe en qué papel, y en el que participó Pedro Sánchez. Dos años después de aquel encuentro, confesó, fue la propia Gómez la que le llamó para pedirle que la fundación le patrocinara, a lo que el banco accedió.

60.000 euros

Tampoco fueron especialmente positivas para los intereses de Gómez las respuestas que dio otro de los testigos claves en los patrocinios de los proyectos de la mujer del presidente, Ignacio Mariscal, directivo de Reale Seguro, que básicamente confirmó que era la propia mujer del presidente, en persona, la que se encargaba de pedir dinero a empresas para sus proyectos propios en la universidad. Mariscal reconoció que recibió a Gómez a petición de un contacto del propio Sánchez y que acabó entregando 60.000 euros a la imputada, la única vez que Reale, según admitió el testigo, hizo un patrocinio así.

Mariscal no fue el único que ha certificado en las últimas semanas lo extraordinario del trato que se dispensaba a Gómez en ese entorno académico-empresarial. El exvicerrector de la Complutense Juan Doadrio certificó ante al juez que la cátedra extraordinaria de Gómez es la única en toda la universidad que ésta dirigida por una persona no licenciada y también constató la forma exprés en que se puso en marcha esta formación en 2020, después de que Goyache se reuniera en Moncloa en verano de a aquel año con la investigada. «Me llama el rector por teléfono. Llevaba unos días diciéndome que tiene que hablar conmigo, que quería verme. Me llama y me dice: 'Tengo que crear una Cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente'». »Fue muy rápido todo, como si ya estuviera preparado«, apostilló el testigo.

Según declaró quien fue vicerrector hasta el año pasado, Gómez acudió a su despacho en la Complutense para tratar sus asuntos profesionales privados relacionados con la puesta en marcha de su máster acompañada de personal de Moncloa, en particular de su asesora, Cristina Álvarez Rodríguez, con sueldo pagado por Presidencia.

Otro de los testigos claves de este caso, Juan Carlos Barrabés, ya había constatado el uso de Moncloa por parte de Gómez, tal y como confirman ahora los audios. El empresario (que ayudó a montar el máster a la investigada y al que Begoña Gómez escribió dos cartas de recomendación para presentarse a concursos del Gobierno central en los que ganó más de diez millones de euros en adjudicaciones) en su declaración confesó haberse visto «cuatro o cinco veces» con Begoña Gómez en la sede de la Presidencia y, al menos en dos ocasiones con Pedro Sánchez en ese mismo escenario. En todos los casos, siempre a petición del matrimonio. En uno de esos encuentros con el jefe del Ejecutivo estuvo además el jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Manuel de la Rocha… y Begoña Gómez, sin que su presencia tuviera una justificación que no estuviera relacionada con su famoso máster.