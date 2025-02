Eduardo de Castro, Presidente de la ciudad autónoma de Melilla: «Marruecos trata de borrar las pruebas de la tragedia para que no haya acusación»

Eduardo de Castro no alberga muchas esperanzas de que los responsables de que 23 inmigrantes, según las cifras que confirma Marruecos, murieran hace una semana ... en el salto a la valla de su ciudad acaben ante la justicia. Y es que el alcalde-presidente de Melilla está convencido de que el Gobierno marroquí va a hacer todo lo posible para borrar cualquier rastro de la tragedia en el Barrio Chino de Nador.

–¿Cuál es la situación en Melilla una semana después de la tragedia de la valla?

–De total normalidad. En el momento que los inmigrantes entraron en la ciudad se acabaron los problemas. Siempre es así. En cuanto logran su objetivo de entrar en la ciudad y llegar al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), la situación vuelve a la calma. Hasta el siguiente salto.

–¿Qué ha sentido al contemplar las imágenes que se han difundido sobre lo ocurrido?

–Mucho desasosiego. Son las imágenes de un verdadero drama humanitario. Pero son imágenes que, no obstante, se pueden repetir. Porque esto no va a parar. Hemos tenido ya muchos saltos masivos y, también hay que decirlo, muy violentos. Pero esa violencia no puede responderse de la forma que hizo Marruecos. Ojalá se investigue y se castigue a los responsables, pero no tengo muchas esperanzas.

–No confía en la respuesta del Gobierno marroquí...

–Es que allí no hay Estado de Derecho. Marruecos está intentando ya ocultar lo que pasó. Sin autopsias, con enterramientos apresurados sin identificar a los fallecidos. Marruecos tratar de borrar las pruebas porque así no habrá acusación que se sostenga.

–¿Servirá de algo la investigación abierta por la Fiscalía española?

–Yo confió en su voluntad de llegar al fondo del asunto, pero es complicado que su investigación llegue a buen puerto. Sin tener competencias allí va a ser muy difícil. Y dudo mucho que Marruecos vaya a cooperar. Volvemos a lo mismo. En España vivimos en un Estado de Derecho y existe el respeto a la Ley. Pero, insisto, Marruecos no es una democracia. Marruecos es una autocracia y funciona de otra manera.

El efecto de la guerra

–¿Qué le han parecido las declaraciones del presidente Sánchez afirmando que el incidente estuvo «bien resuelto» por la Gendarmería del país vecino?

–Sánchez es esclavo de sus palabras. Yo creo que el presidente alabó a los agentes marroquíes porque nunca habían cooperado de esa manera.

–¿Por dónde pasa la solución para que hechos como los del pasado viernes no se vuelvan a repetir?

–Es muy complejo. Debe ser una estrategia integral para prevenir esta inmigración ilegal. Yo creo que la única solución pasa por invertir muchísimos recursos en cooperación al desarrollo con los países de origen. La solución debe ser multilateral y, desde luego, incluye que Europa se involucre, porque este también es su problema. Los asaltos al perímetro no van a parar por muchos agentes que se destinen a uno y otro lado de la frontera. Y la situación apunta a que no va a mejorar, sobre todo por los problemas de abastecimiento de alimentos como el trigo en África provocada por la guerra en Ucrania.

–¿Pero es suficiente el despliegue de las fuerzas de seguridad españolas?

–No, desde luego no es suficiente;harían falta muchísimos más efectivos. Estas personas que saltan la valla son jóvenes, son fuertes, están desesperados y tiene la determinación absoluta de entrar. Además de la Policía y la Guardia Civil, y eso llevamos tiempo reclamándolo, aquí debería estar personal de Frontex, la agencia europea de fronteras, porque esta gente tiene como objetivo acabar en Holanda, Francia, Alemania… En cualquier caso, la actuación de esos policías, con independencia de su número, tiene que ser proporcional. No puede volverse a repetir lo que pasó el viernes.

–¿Y el vallado? A pesar de las mejoras puestas en marcha en los últimos años, las entradas se siguen produciendo.

–Podemos levantar la valla más alta del mundo, pero los inmigrantes buscarán la fórmula para entrar. Lo hemos visto el otro día en el asalto del Barrio Chino. Por primera vez usaron una radial para romper las cadenas y los candados y forzar la puerta. Siempre van a encontrar una fórmula.

–¿Habría que movilizar el Ejército en la defensa de la frontera?

–Yo creo que sí, pero solo en labores de vigilancia. Las labores de policía deben estar reservadas siempre a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.