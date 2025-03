Marlaska pidió en 2016 al Ministerio del Interior del PP colocar a un policía amigo

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Viernes, 19 de mayo 2023, 09:48 | Actualizado 10:08h. Comenta Compartir

Fernando Grande-Marlaska pidió al entonces secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, colocar a un policía amigo en una embajada, uno de los puestos mejor remunerados en el Cuerpo Nacional de Policía y destino soñado por cualquier funcionario uniformado. Según publica el diario 'El Mundo' y han confirmado a este periódico diversas fuentes policiales y del Ministerio del Interior, esa petición por parte de quien entonces presidía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al número 2 del exministro Jorge Fernández Díaz tuvo lugar a través de un mensaje telefónico el 5 de mayo de 2016.

La textualidad del mensaje –cuya veracidad ha comprobado este periódico y con el que el actual ministro del Interior recomendó a su amigo inspector jefe del CNP- es la siguiente: «Buenos días Paco, estas cosas no me gustan mucho, pero personalmente me veo en la necesidad de trasladarte lo excepcional que es como persona y como profesional xxxxxx, inspector jefe en xxxxxxx. Ha solicitado distintas plazas en embajada y no me quedaría a gusto conmigo mismo si no te trasladara lo excelente que es. Y creo que me conoces, y como no suelo pronunciarme. Espero no molestarte con ello. Abrazo fuerte».

La respuesta del entonces secretario de Estado a Marlaska fue otro mensaje telefónico: «Muchas gracias, Fernando. Lo tendré muy presente, viniendo de ti. Todavía no sabemos cuándo se reunirá la comisión de nombramientos pero te mantendré informado. Un abrazo fuerte».

Diferentes fuentes policiales han confirmado en las últimas horas a este periódico que Martínez no llegó a hacer ninguna gestión a favor del policía amigo de Marlaska porque éste finalmente sí que fue propuesto a la plaza a la embajada que deseaba por el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó. Por esta circunstancia no hubo ulteriores comunicaciones entre el entonces juez y la mano derecha de Jorge Fernández.

Gürtel y Kitchen

En mayo de 2016, cuando el ahora ministro del Interior pidió a la cúpula de Interior del PP que le echara una mano para colocar a su amigo, Marlaska, además de presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional era también vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un puesto al que fue aupado a propuesta del Partido Popular. Para esa época, el tribunal en el que Marlaska ocupaba un puesto de muy alta responsabilidad ya se encontraba inmerso en varias causas sobre la corrupción del PP y encaraba la fase final de instrucción de Gürtel.

En noviembre de 2015, unos meses antes del mensaje en el que el juez pedía ayuda para su amigo, ya habían visto la luz las primeras informaciones periodísticas sobre el caso Kitchen, la trama de espionaje parapolicial a Luis Bárcenas urdida en el seno del ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández y por la que han acabado imputados el propio ministro y el secretario de Estado Martínez, al que Marlaska pidió interceder por su amigo uniformado.

Portavoces oficiales del Ministerio del Interior insistieron este viernes a preguntas de este medio en que «el ministro volvería dar las mismas referencias de ese funcionario policial si se le pidiesen en la actualidad» y enmarcaron la información de 'El Mundo' en una estrategia electoralista, al tiempo que lamentaron que en estos «periodos electorales y de nerviosismo se trate de retorcer hechos y circunstancias banales».