Las juventudes de la CUP vandalizan la casa de Piqué en Girona: «Fuera pijos»

Arran, la organización juvenil de la CUP, ha asaltado la casa que el exfutbolista Gerard Piqué tiene en la comarca pirenaica de la Cerdanya para ... denunciar la situación de vivienda en esta zona de Girona. Las juventudes de la CUP han colgado en las redes sociales la irrupción de uno de sus integrantes en la vivienda del exjugador del Barça y de la Selección española. Una persona vestida de traje y con la cara tapada pinta en la fachada del inmueble con un espray «fuera pijos», que recuerda al 'tourists go home' de otras zonas de Cataluña y Baleares. Una voz en off exclama «pijos de mierda, no somos vuestro decorado». «Los pijos de Barcelona que vienen a divertirse con las pistas de esquí y los campos de golf no pintan nada en nuestro territorio», afirma la CUP en el vídeo colgado en las redes sociales.

🫵❌Assenyalem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué



🌱Passem a l'ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria



💥Pijos de merda, no som el vostre decorat pic.twitter.com/clDKoNb5qR — Arran (@Arran_jovent) November 17, 2024 «Pasamos a la ofensiva contra el monocultivo turístico que ahoga el Pirineo, contra los pijos, rentistas y los especuladores que hacen de nuestras vidas una miseria», aseguran las juventudes de la izquierda nacionalista radical, que se dirigen a aquellos que se han tenido que marchar de la comarca de la Cerdanya, que acoge a pistas de esquí como La Molina y donde se levantan urbanizaciones de lujo, por los precios de la vivienda. En el vídeo, se asegura que dos de cada tres casas en la zona son segundas o terceras residencias, que solo se abren 14 días al año, a las que culpan de que los jóvenes del territorio se hayan tenido que marchar por no poder pagar el alquiler. «Dejemos claro que los pijos de Barcelona no pintan nada» aquí y «son los culpables» de que los jóvenes de estas localidades pirenaicas tengan que trabajar 14 horas diarias sirviendo copas para cobrar un sueldo mínimo. A los «pijos, rentitas, empresarios y políticos» y a todos los «responsables de la destrucción del Pirineo» les advierten de que «llegarán hasta las últimas consecuencias».

