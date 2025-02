Junts advierte: si el PSOE no acepta una amnistía integral, dejará de apoyar al Gobierno Los postconvergentes dan un ultimátum de 15 días a Pedro Sánchez, al que urgen para que hable con Carles Puigdemont

Cristian Reino Miércoles, 31 de enero 2024, 10:09 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

El día después de votar en contra de la ley de amnistía, Junts ha lanzado un ultimátum al Gobierno. Si en un plazo de 15 ... días no acepta sus enmiendas o ambas partes no son capaces de consensuar un nuevo texto que consiga una amnistía integral y de aplicación inmediata, los postconvergentes darán por incumplido el acuerdo de investidura e insinúan que dejarán de apoyar al Gobierno. Sin ley de amnistía, no hay acuerdo de investidura y decae la legislatura, ha venido a decir este miércoles, el secretario general de Junts, Jordi Turull. «Se pensaban que íbamos de farol», ha asegurado en Rac1.

Junts insiste en que si el PSOE no se mueve, no puede votar a favor de la ley tal y como está en estos momentos. Los de Puigdemont estaban satisfechos con la norma, pero los últimos movimientos de los jueces García Castellón y Aguirre sobre Voloh y Tsunami Democrático les ha llevado a dar un giro de última hora. «No había vías de agua, pero las han abierto a golpe de martillo», ha afirmado. Noticias relacionadas Los de Puigdemont exigen blindar la ley ante «los golpistas de la toga» Junts zarandea la legislatura al obligar al Gobierno a renegociar la ley de amnistía Las claves: La ley de la legislatura queda varada en el Congreso Junts se mantiene firme, pero al mismo tiempo señala que quiere llegar a un acuerdo con los socialistas. Reclama al PSOE que acepte sus enmiendas y se retiren todas las referencias al terrorismo o a la traición o que se sienten a hablar y pacten un nuevo texto. Turull ha hablado en las últimas horas con Santos Cerdán, número 3 del PSOE. «Queremos arreglar esto. Tenemos 15 días, no lo dejemos para el último minuto», ha instado. Junts busca reducir al máximo el riesgo de que jueces como García Castellón o Aguirre abran nuevas causas a lo largo de la tramitación de la norma. «Todo el mundo tiene que entrar en la ley», ha insistido. Una ley integral debe amparar a todos los encausados por el 'procés', según Junts. Incluidos los CDR procesados por terrorismo de la operación Judas, así como los investigados por Tsunami o los encausados por el caso Voloh. Según Turull, tal y como está redactada la ley, Carles Puigdemont y Marta Rovira quedarían fuera de la amnistía. Los postconvergentes reclaman además que la ley sea de inmediata aplicación y no tenga carácter suspensivo, si hay recursos al Constitucional o prejudiciales a los tribunales europeos. Turull está convencido de que las propuestas que le han trasladado al PSOE son plenamente constitucionales y pasarán el filtro de los tribunales de la UE. Además, ha deslizado que una conversación o reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont podría «ayudar» para reconducir la situación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Carles Puigdemont